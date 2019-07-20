【職場健康】當心過勞捱出亞健康　調查列香港6大工時超長職業

對剛踏入社會工作不久的「新鮮人」來說，為了提高自己在職場的競爭力，自然希望「搏到盡」以搏得上司欣賞，當壓力越來越大，看看隔壁同事，再看看自己，才發現自己健康出了嚴重問題，是時候停一停，審視工作還是否適合自己。

近97%香港人曾出現最少一項亞健康症狀，當中以眼睛疲勞、腰痠背痛及經常疲倦最為普遍。（VCG）

你處於亞健康嗎？

早於2013年香港大學進行一項有關工作壓力而出現「亞健康」的調查，亞健康（Sub-optimal Health）指人處於健康和疾病之間的一種臨界狀態，心理或身體處於混亂，但並沒有明顯病徵。研究針對535名18至65歲的香港市民，當中發現近97%人曾出現最少一項亞健康症狀，當中以眼睛疲勞、腰痠背痛及經常疲倦最為普遍。每日天平均睡眠時間少於 8小時的人，出現心理「亞健康」（如情緒常處低落、焦慮、擔心工作、易發脾氣）徵狀更為頻密。

處於工作壓力而出現亞健康狀態的人士，即使沒有臨床症狀，亦可理解為在出現疾病前身體發出的警號，如果長期不理會，最後只會造成惡性循環，同時增加罹患慢性疾病的風險。

入職六大壓力工種要小心

根據工聯職安健協會於2017年發表的《香港在職人士工作壓力調查》，了解更多員工日常面對工作壓力的情況，包括現時工作壓力水平、工作各方面壓力來源、抗逆力、工作表現、身體狀況等。調查結果同時顯示，工作時數與工作壓力有明顯的相關影響，工時越長的職業，受壓情況就越嚴重。

▼▼▼在是次調查中，每星期工作時間為50小時或以上的工作中，以下列六大工作類別的工作時數最長：（按圖放大）▼▼▼

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