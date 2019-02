【四天工作周】研究結果顯示減壓增效率　更是Working Mum的福音

越來越多人提倡「四天工作,更能提高工作效率」的口號,紐西蘭一家信託公司Perpetual Guardian實際執行上班四天的政策,結果有 54% 的員工認為自己在工作與生活間取得了平衡,CEO 也表示工作效率並沒有因此下降。而且你知道嗎?四天工作還能促進職場性別平等!

6點鐘,辦公室裡沒有人願意離開,明明事情已經做完,卻還是坐在位置上敲鍵盤,好像待的越久,就代表自己越重視工作,因為老闆樂見員工將時間投注在工作上,卻忽略這種心態帶來的後果:為了討老闆開心,30 分鐘就能完成的事情,偏要花一個小時來處理,因為我做越久,老闆就認為我越認真、越投入,但這是真的嗎?

現在有愈來愈多人提出「工作四天,提高工作效率」的口號,紐西蘭一家信託公司 Perpetual Guardian 就實際執行上班四天的政策,他們將工時從一週 40 小時調降到 32 小時,240 位員工進行一個月的實驗,並聘請研究員從旁紀錄員工工作成效,而最後結果顯示,54% 的員工感覺自己在工作與生活間取得平衡、每位員工減少 7% 的壓力、整體工作滿意度提升 5%,CEO 也表示整體員工的工作效率並沒有因為上班天數而下降。

除了提升員工對工作的滿意度,根據英國信託基金公司Wellcome Trust研究顯示,四天工作日更能促進性別平等!

四天工作天,帶動的不只是工作效率,更是職場性別平等

Wellcome Trust發現,男女薪資差距會因為生育而逐漸擴大。研究顯示,目前男女薪資有 10 % 的差距,一旦孩子出生,將會直接影響到女性收入,尤其孩子 12 歲時,男女薪資差距將會擴大到 33%。雖然在孩子出生後,男女雙方的薪資都有可能受到影響,但男性能夠恢復以往薪資水準,女性卻因為必須照顧孩子,轉為兼職或辭職。

儘管現在有育嬰假,但是社會更傾向於讓女性使用育嬰假,而男性相較要請育嬰假,就變得很困難。而當夫妻面臨到必須辭職照顧孩子的問題,也會因為男性往往有較高的薪水,他們必須選擇一個對經濟傷害最小的方式:讓女性辭職照顧小孩,或者轉為兼職。

那麼四天工作日可以如何促進性別平等?

工作四天,意味著女性可以更彈性的安排時間在照顧小孩,也不會因為缺少一個工作天,而跟不上其他同事的工作步調;多一天的假期,更可以讓男性共同承擔照顧孩子的責任,搭建一條父親回家的路,透過雙方協調,父母能夠更自由的選擇兼職、全職,找到彼此適合照護孩子的時間。

給予更彈性、更自由的時間,能夠幫助員工投注心力在家庭生活上,又不需擔心降低效率,作為父母,當每個人有了回家的理由和時間,對於員工的身心靈也有所幫助。身為父親,他不必再為了加班而減少與孩子的相處時間,身為母親,她不需因為孩子放棄全職工作,四天的上班時間全心投入,三天的休息日,就能陪伴孩子成長。

對於這個時代來說,需要一個更彈性的工作時間,而工時,真的無法代表一個員工是否重視工作。

如果你也期望能擁有一群充滿向心力、行動力的員工,或許可以嘗試四天工作政策,相信這對公司利益、員工福利都有其幫助的!

【本文經授權轉載自「女人迷」,原文:一週工作四天,提升工作效率也促進性別平等,你相信嗎?】