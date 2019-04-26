【我要準時放工】放任OT蝕幾多有數計？　試用月入15k人士計算…

今晚，又要OT嗎？ 由吉高由里子主演的的日劇《我要準時下班》（港譯：《我要準時放工》）近期反應不俗，皆因故事如實道出了打工仔總得加班的無奈與加班已成常態的職場文化。 可能你會覺得反正每天只是多花一、兩小時在工作上，不算什麼，但如你有認真計算一下你的實際時薪，你便會發現，人生每一個小時的價值其實比你想像中的可能還要大！

為工作賣命，以過勞的身體迎接每一天，是你期望享受的生活嗎？（日劇《我要準時放工》截圖）

日劇《我要準時下班》講述女主角東山結衣曾是一位每月加班超過100小時，願為工作賣命的打工仔，然而有次因意外昏迷，差點連性命都失去後，她便覺悟到人生不應只為事業而活，亦因此產生了「我要準時收工」的信念。

我不要勉強自己，我要輕鬆的過日子！ 東山結衣

準時收工、Work Life Balance、作息定時……很多打工仔都明白這些道理，只是卻因種種原因而接受加班，甚至放任地把OT視作常態，覺得反正已一整天在上班，再多工作一、兩小時不算什麼。

但你有想清楚放任加班的成本是什麼嗎？將這成本量化，它又會是怎麼模樣？

有些打工仔已把加班視為一種理所當然，甚至有些地方會出現「陪坐（上司、同事未走，自己也不放工）」、「扮勤力而1OT」的風氣。但要知道，這樣的陪及扮，其實成本也不少的。（日劇《我要準時放工》截圖）

計算實際時薪

由日本企業家田路和也所撰寫的《有錢人都在用的人生時薪思考》一書裏，就建議打工仔不要只看自己的總收入有多少，而應是計算在實際工時下，每小時的薪金有多少來決定現時工作的價值。他稱這種實際時薪為「人生時薪」。

人生時薪 = 年收入 ÷ 每年工時

田路和也分享，當他還是29歲時，年收入早已超過一千萬日圓（約70萬港元），他那時認為自己在這個年紀已賺得這樣的年薪是很不錯，但後來在計算自己的人生時薪時，才發現經常加班的自己，時薪原來連三千日圓（約210港幣）也不到，即是年薪之所以這樣高，其實只因自己同時投入對等的工作時間所致。

這就是說，當時薪不變但工時卻增加時，打工仔每小時的價值便變相在減少，即使月入總數不變，但打工仔「工作」這個行為是會變得不化算。

經歷過亡命加班的生活後，東山結衣結果接受了100次求職面試，才能找到一份讓她可準時下班的工作。（日劇《我要準時放工》截圖）

假設你的月薪是…

「時間就是金錢」，上述計算時薪的概念，目的在於讓大家知道你的生活是可以用金錢衡量的，而且計算方法並不複雜，只是，當每天埋頭苦幹地工作，甚至默許加班成為常態時，很多打工仔都會忽略了「工時增加即是時薪相對減少」的概念。

這裏就為大家作一個示範，為方便計算，這裏以月薪代替年薪計算。假設一位朝9晚6上班的打工仔，每月要工作22天，月薪$15,000，他的時薪應該是：

$15,000 ÷ 22（天）÷ 9（小時） = $75.7

但若然這位打工仔每天都要加班2小時，而公司又沒有提供加班補貼旳話，那他的實際時薪便是：

$15,000 ÷ 22（天）÷ 11（小時） = $61.9

以上計算即是說，明明這位打工仔每工作1小時，便可獲得$75.7的薪金，要是工作11小時，每日「理應」獲得$832.7（$75.7 x 11）的薪金才是，但在沒補貼地加班的情況下，他卻只得$680.9（$61.9 x 11）的收入，理想與現實之間足足相差$151.8。

試想想，單是一天已因加班而失去了價值相等於$151.8的時間，那他在一個月內便將失去$3,339.6（$151.8 x 22），一年便損失$40,075.2，算到這裏，你還願意每天無償地加班嗎？

不妨以其他收入條件計算（按圖了解）：

若月入$15,000的打工仔有加班補貼，而他每天都工作11小時的話，他的月入好應該有$18319.4才是。

+ 4 + 3 + 2

時間有價

明白工時（加班）與時薪的關係後，相信大家會更容易明白加班的成本有多少，又或要是每天都得加班的話，自己又將會「蝕」了幾多。

當然，月薪是固定的，不論你加班與否，錢就是這麼多，以上的計算方法也只屬一種概念式的參考。但或許這樣想：每個人每天都只得24小時過活，你願意把時間用在加班，每月「蝕」幾千元給公司，還是願意同等價錢「買」來親情、友情、愛情、夢想、興趣等令自己開心的時間呢？認真想想每天放任的加班是否值得吧！

把一向用來加班的時間用在享受生活上，不是你我也很期望可以做到的事情嗎？（日劇《我要準時放工》截圖）

《有錢人都在用的人生時薪思考》一書不僅跟讀者計算時間價值，更有提出多種有效管理時間及提升工作效率的建議，適合有意準時收工的打工仔參考（當然，若是老細無理的要求加班，那就是另一議論了）。（網上圖片）

【第一屆武博】眼界．決定境界！5月3至5日在九展舉行的第一屆香港武術及搏擊運動博覽（武博），活動包括解構武術電影的光影武林隧道、有趣好玩的武館街遊戲，以及超過100個體驗班，讓市民、初學者或武術專家，透過這個多元化體驗型博覽會，從武博擴闊眼界、提升境界！

按此立即購票

按此瀏覽武博專頁

立即下載《香港01》，緊貼公務員職位空缺、勞工處筍工推介，了解CV、面試致勝技巧！

下載網址：

https://hk01.app.link/bkbJyY5t4O