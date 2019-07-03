【12星座職場運程．7月】當心舊問題重現　白羊勢弱、雙魚宜休息

今個七月，不僅會出現水星逆行，更有日月蝕現象出現，在事業上會較易出現困難或問題，亦宜重新審視處理事情的方法是否恰當。

每三個月一次的水星逆行再現，打工仔可趁機審視一下自己的處事方式有沒有需要改變的空間。（GettyImages/視覺中國）

星象的佈局，除了影響12星座的運勢之外，也會有大圍環境性的整體影響。

7月的上半月是巨蟹座月份，對地產、幼兒教育、飲食業及家庭用品家俬等行業的打工仔來說會有不錯的發展。另外，這個月將會有日月蝕的發生，加上三個月一次的水星逆行又到了，所以這會是一個比較多麻煩事的月份：日月蝕會將一些舊有的問題再一次帶出來，而水星逆行就給你多一次的機會看看你會用什麼方法去處理，所以這一個月會特別多麻煩事出現，要打醒十二分的精神啊！

7月各星座事業運勢（按圖了解）：

【12星座職場運程．白羊座（牡羊座）】白羊座這個月的工作運勢有點弱，工作上容易遇到麻煩需要處理，而財運也比較反覆，可能有會大上大落的收入和支出，要預留多一點流動資金作不時之需。

【12星座職場運程．天秤座】天秤座這個月的事業運不錯，工作非常順利，之前所留下的問題也會迎刃而解。好好發揮你的工作表現吧，基本上沒什麼大問題。

事業運 Top 3

第一名 : 天秤座

第二名 : 處女座

第三名 : 水瓶座

財運 Top 3

第一名 :人馬座

第二名 : 雙子座

第三名 : 金牛座

人緣運 Top 3

第一名 : 人馬座

第二名 : 獅子座

第三名 : 山羊座

Benjamin Yip Benjamin Yip

全職占星師、塔羅師、阿卡西解讀者，同時亦懂貝曲花藥治療和臼井靈氣治療。擁有6年占星/塔羅經驗，通過國際占星研究院（Academy of Astrology）所訓練，主修現代占星學。

立即下載《香港01》，緊貼公務員職位空缺、勞工處筍工推介，了解CV、面試致勝技巧！

下載網址：

https://hk01.app.link/bkbJyY5t4O