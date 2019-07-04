【絕望真相】公司曱甴難用殺蟲水遠攻？　研究：蟑螂已更具抗藥性

對着電腦打字時，眼角看到有小東西在移動，一回頭就看到一對深啡色觸鬚在左右擺動，然後敵不動，我不動；敵一動，我亂動！ 很多辦公室都因員工的衛生意識太差而變成蟑螂天堂，如喝完咖啡不洗杯、食完飯盒不清理、剩飯都在洗手盤隔上、雪櫃食物過期不清理、枱頭零食未吃完又不封存……細數週邊發生的每件事，其實每一件都可以是小強的美味自助餐！除了等公司滅蟲外，還有甚麼滅蟑螂工具可以使用？

同事個人衛生習慣成蟑螂出沒元兇！﹙Photo by Makhmutova Dina on Unsplash﹚

然而，外國專家指，現時的蟑螂愈來愈難殺，牠們同時對多種殺蟲劑產生抗藥性，不能單單使用化學品而消滅牠們。天呀！怎麼辦才好？在公司工作，被牠稍為嚇一嚇，還有甚麼心情工作呀？感到腳有點癢，以為有蟑螂；手有點癢，又以為有蟑螂，終日擔驚受怕，如何是好？

蟑螂對殺蟲劑有抗藥性

屬昆蟲綱蜚蠊目（Blattaria）的蟑螂（曱甴），是一種雜食的昆虫，在自然界裏會以死去的植物作食糧，可算是一種益虫，但當牠們來到人類居住的市區時，卻變得人見人憎。而在香港，最常見的蟑螂品種是美洲蜚蠊、澳洲蜚蠊和德國蜚蠊三種。

香港常見蟑螂品種﹙慎入．按圖了解﹚：

研究：殺不清，後代變得更強

美國普渡大學的教授Michael Scharf就曾在美國印第安納州和伊利諾伊州進行一項為期六個月的消滅蟑螂方法研究。有見一般滅蟲公司在滅蟲時都會採用不同品牌和不同類別的滅蟲產品組合使用，以防蟑螂對某一類產生抗藥性，所以研究人員都仿傚它們的做法，以各種不同的滅蟲劑進行測試。

在研究過程中，研究人員發現蟑螂在測試期間的數量一直保持穩定，並沒被殺虫劑徹底殺死，於是他們便嘗試混合使用兩種殺蟲劑，觀察蟑螂會否因此大量死亡。然而令人驚訝的是蟑螂並沒因受到更多殺虫劑的「攻擊」而集體死亡，而且還可如常繁殖，令整體數量不減反增！令人更感絕望的是，人員更發現這些研究用的蟑螂，當中有10%已有抗藥能力，而由牠們繁殖出來的下一代，是抗藥性更強的超級蟑螂。

另外，是次研究亦發現，德國種蟑螂對很多種滅蟲產品都能產生抗藥性，即是單單用化學品是難以將牠們完全消滅。

近身戰術

蟑螂產生抗藥性，那有什麼方法解救？不用藥，就唯有用武！當曱甴屋、藥餌、殺蟲水等下毒方法已經對付不了牠們，即只剩下埋身肉搏的近身戰術。如果你非常勇猛，當然可以二話不說就把牠們打扁，但對於筆者這些膽小如鼠的人，單是看到小強已經會尖叫手震，又怎能打扁牠呀？太難了吧？有什麼連廢人都可以用的方法來擊退小強呢？

以解燃眉之急，有甚麼其他滅小強方法？﹙按圖了解﹚

+ 4 + 3 + 2

關鍵中的關鍵：保持整潔衛生

雖然有一兩樣滅蟑用品旁身比較安心，但改善同事的質素，訓練他們的公德心亦是重要一環。辦公室是大家都有份工作的地方，沒有人喜歡在垃圾滿載、衛生欠佳的環境中工作吧？尊重別人，也要尊重自己，作為一個文明人，請處理好自己的垃圾、未食完的食物及帶有污漬或氣味的器皿，否則引來大大小小的蟑螂「進駐」公司，屆時就一同受苦了！

﹙資料來源：Ladbible、綜合報導﹚

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