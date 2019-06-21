【斷捨離】難捨回憶？丟棄即浪費？　收納師破解空間整理十大迷思

斷捨離難在哪裡呢？步驟嗎？非也，只要跟足指示，肯花時間，打工仔都可以把混亂的辦公桌收捨得整潔企理。在收納師林翠君（Sharon）眼中，任何形式的斷捨離都是難在改變心態。 隨著企業客戶增，Sharon觀察到在整理辦公桌的三大步驟中，本地打工仔都會因為一些錯誤的心態或迷思而半途而廢。她總結了10個常見迷思，並一一拆解開來。

Home Therapy創辦人、收納師林翠君（Sharon）獲邀到領展舉行工作坊，和員工分享辦公桌整理術。她還即席示範，為一位領展員工收拾桌面。（黃舒慧攝）

就搬遷新總部到海濱匯作準備，領展邀請收納師林翠君（Sharon）舉行工作坊，和員工分享辦公桌整理術。她表示，整理術包括三個步驟，設立目標、將所有物品都拿出並分類、按照紙張、零食、雜物和紀念品的次序捨棄物品，最後把物品歸位收納便大功告成。為了讓聽眾和讀者更易明白，Sharon還即席示範，為一位領展員工收拾桌面。

表面上看，步驟清晰易明，打工仔跟著做並不困難，但Sharon指出最困難的是要同事們改變觀念和心態，才能完成整個斷捨離。她觀察到在整理前夕、物品拿出來分類、捨棄物品及收納物品上，員工們都會出現一些常見的錯誤心態，並就此一一拆解。記者整理並輯錄如下：

以領展Marketing同事Julianna為例，她便分享自己之前一直因為桌面過於凌亂、無從入手而扚不起心肝整理。（黃舒慧攝）

整理前

1. 桌面太過混亂，無法扚起心肝，乾脆任由它吧。

Sharon：出現這種心態很正常的，畢竟工作量不少，況且還要特地空一個時間出來。但這是惰性與行動力的對抗，視乎個人的性格吧，如果感到非常無助，可以找人協助。

2. 工作量太大，整理過程可以分開完成嗎？

Sharon：Absolutely Not！東西由拿出來到歸位，一定要一鼓作氣做完。前後變化越大，效果越明顯，人們才有動力由辦公桌延伸到衣櫃、家中房間，展開其他範疇的整理。相反，逐點逐點收拾辦公桌的話，人們看不到對比，就容易半途而廢。打工仔可以預留一日或一個下午來收拾。

3. 被堆起來的物品山嚇到卻步，怎麼辦？

Sharon：識驚是好事。他們正正需要這種震憾感來警醒自己，會丟棄得更順利，以後也會三思而行才購物。這時候要記住訂立的目標，想著理想的工作環境，加強動力。

雖然整理過程繁瑣費時，工作量大，但Sharon鼓勵打工仔必須一鼓作氣完成，即時看到變化會有極大的鼓舞作用。（黃舒慧攝）

捨棄物品

捨棄物品是最常出現錯誤心態的環節，Sharon指香港人會因為以下五種迷思而不願意 丟棄東西 。

4. 某些物品在身旁才有安全感？

Sharon：安全感是因為他們覺得將來會用到，於是逐漸堆積起大量「可能會有用」的物品。然而，「將來用到」往往等於沒有機會用到，過去你沒有用到，現在你也用不著，為甚麼會認為將來用得上呢？所以丟棄的心態一定聚焦於「現在」和「自己」身上。

5. 丟了等於浪費？

Sharon：這是父母教給我們的傳統觀念，但那是因為他們生長於物質缺乏的年代。而我們卻身處物質過剩的時代。如果物品放在一旁卻不使用的話，其實也變相浪費了空間和物品本身。甚麼都囤積起來，需要用時找不到的機會大增，亦是浪費時間。再者，捐贈、轉售亦是「丟棄」途徑，避免製造垃圾。

6. 買時好貴，扔了可惜？

Sharon：好多人都會覺得花了一大筆錢買某件物品，扔了豈不浪費？但大部分物品都會隨時間而貶值，港人愛買的手袋和電子產品尤甚。大家拒絕丟棄，倒不如說是不願放手當時付出的高價吧。

7. 物品附有回憶和情感，不捨得？

Sharon：紀念品的確是最困難的部分，但正如斷捨離所強調，要聚焦於當下的自己，紀念品雖美，但自己會否因此過於沉溺過去？而且，回憶才是紀念的重點，它們已經成為我們的一部分。有時利用照片記下回憶亦可，沒有必要過於執著於物品。

8. 某物品會猶豫扔不扔好？

Sharon：其實一旦出現「扔不扔好」的念頭，就丟棄吧。因為真的喜愛那物件，你根本不會猶豫。

Sharon指，真正100%喜愛的物品根本不會猶豫扔掉與否。同時，紀念品的重點是附帶的回憶，有時用照片記下回憶即可，讓回憶成為自己的一部分。過分執著於物品反面會耽於過去。（黃舒慧攝）

物品歸位收納

9. 同類物品都要放在同一空間？

Sharon：沒錯。但要留意兩大原則，物品的擺放位置應該按照使用頻率及個人習慣而決定。桌面的目標是盡量留白，別堆放雜物，只留下最常用到的東西。同時，辦公桌應該分成「左」、「中」、「右」三個空間，分別是待處理的文件、處理中的文件及已完成的文件，所以電腦多放在中間。這種分法也是為員工安排了一種整潔而高效的工作流程。

其餘物品則按使用頻率放在櫃桶內，常用的文具、零食可放最頂層，最少用（例如不常打開必須保存的客戶文件）及重身的東西擺在最低層。

此外，為了防止收納空間塞滿，它應該按「七三比例」分割。即只用七成作收納，保留三成空間。假如書架已經被塞滿，新書只能在書架上下、前後「硬塞」，弄亂環境。

10. 日常工作時有哪些簡單的習慣以保持桌面整潔？

Sharon：最大原則是每個物件都要有固定位置，打工仔要提醒自己不要隨手放，培養用完即放回原處的習慣。同時，辦公桌最好必備「整理箱」，沒有價值的物品扔入垃圾桶中，需要回收、要碎的文件或可捐贈的物品則放到「整理箱」中，箱子一滿就要清理，藉此如此培養丟物品的習慣。

辦公桌最好必備「整理箱」，需要回收、要碎的文件或可捐贈的物品則放到「整理箱」中，箱子一滿就要清理。（黃舒慧攝）

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