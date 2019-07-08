【職場交際】見到衰同事想衝入𨋢　除咗暗地㩒閂門　仲可以點？

每日返工迫巴士、迫地鐵、迫小巴，到達公司後還要與同事迫入𨋢，而正好看到討厭的同事向滿員升降機衝過來，實在不想讓他成功！萬一他撞入來，又要與他閒聊應酬，令這一天心情不快地開始，這時你只想快速地連擊關門鍵，但一邊卻對着𨋢外的他微笑。還有甚麼方法可以保持搭𨋢的禮貌？

即使在升降機中遇到討厭的人，你還是要被迫與他們寒暄，裝作對他說的話題很感興趣，聽一點你根本不想知道的近況，然後裝出造作的反應，尷尷尬尬。﹙YouTube影片BIANCO presents: The Lift截圖﹚

在小小的升降機內遇到討厭的人，是何等的地獄呀！打工仔返工及放工都一定會用上升降機，你要下樓或上樓，就得搭乘，即使遇到討厭的人，你還是要被迫與他們寒暄，裝作對他說的話題很感興趣，聽一點你根本不想知道的近況，然後裝出造作的反應，尷尷尬尬。然而，大家都有工作所需要的形象，為了保持專業，我們只可以稍稍地避免與討厭的人同𨋢，以下會教你7招小手段，希望你今天會有一個順利的開始。

當討厭的人在遠處，可以怎樣做？﹙按圖了解﹚

1.【一入𨋢就連擊關門按鈕】這是一個很好的正念練習，當你瘋狂連擊關門按鈕，你覺得自己將會得到獨處的機會和自在感，所以放膽去多按幾次。儘管你心底裡知道多按幾次都不能力速關門的速度，但至少你會感到安心一點，因你曾為自己爭取而付出過一點努力，然後，就隨緣接受討厭的人是否趕得及進來。﹙網上圖片﹚

不幸地讓討厭的人入𨋢了，又可以點？﹙按圖了解﹚

4.【先保持微笑，邊記住他的入𨋢時間】當你討厭的人進入了升降機，盡力讓自己保持微笑，然後暗地裡咒罵他們。當你裝作欣然地聽着對方的週末過得怎樣、去了哪些地方玩等炫耀的資訊時，你就得想想下次怎樣可以避免同𨋢的狀況再次發生。你記下他的上班時間，下次早過或遲過他回來，不多不少，一次等𨋢的時間便可。﹙電視劇《廣告狂人》劇照﹚

你唔走，我暴走：

7.【一不做二不休 直接離開升降機】討厭的同事走進來，既然阻止不了，亦觸動了你的神經，嚴重影響你的上班心情，那不如暴走！趁升降機門還未關上，逃走吧！以最低調的方式回家，這不僅表明了你完全不受社會規範約束，還表明你完全可以控制自己的命運，被壓力迫得太緊的我們，有時就需要這一點的宣洩和衝動。然而，希望你離開時，不要碰上你的上司。﹙GettyImages/VCG﹚

﹙資料參考：The Cooper Review﹚

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