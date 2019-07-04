【敬請自重】同事嘈到拆天　無視別人感受？　試用10招表達不滿！

現時很多機構及公共工作空間都採用開放式辦公室﹙Open Office﹚的設計，減少分隔板可增加大家的溝通機會，減少隔膜，令同事之間的氣氛更融洽。這是真的嗎？可能對有公德心及自律的人來說，Open Office確是一個不錯的選擇，但這世上自私、沒品、難以自制的人實在太多，令辦公室嘈到拆天，大聲講話大聲笑，真的令人感到非常困擾！這個情況可以如何解決？

同事日日當公司遊樂場，有活力是好事，但影響別人至令人感到滋擾的程度，分不清這到底是街市還是公司，這就實在過了火位。﹙GettyImages/VCG﹚

你身邊會否有同事經常大聲說笑、說是非及無端白事唱起歌來？有朋友曾表示，他鄰組的同事，每天都總有一段失控的時間，全組人過度活躍地大笑、打波、點歌、圍起看熱鬧及進行大食會，同事這麼有活力是好事，但影響別人至令人感到滋擾的程度，分不清這到底是街市還是公司，這就實在過了火位。

辦公室多open也好，本質都是辦公的地方，騷擾到在辦公的同事就一定是理虧的一方。職場禮儀其實大家都應該要懂，既然他們的腦袋突然栓塞，那我們就用以下10個不同程度的招數，令他們注意到自己的惡行吧！

你已經試過了所有招數了嗎？﹙按圖了解﹚

1.被擾程度：★☆☆☆☆【發出聲響】深呼吸，鬆鬆自己的筋骨，發出一些長而無意義的聲響，如「呀……」，不地停地重複，直到你得到他們的注意。﹙GettyImages/VCG﹚

+ 5 + 4 + 3

說真的，我真的不想知道他們喜歡吃甜食、不想知道他們去了哪裡行街、不想知道他們不懂讀哪些中英文名、更加不想知道他們最近尿頻！有沒有想過其他人並不想接收這些資訊呢？大大聲迫別人接收，迫別人了解你，這樣不是很霸道嗎？每天聽着這些沒營養的對話，被大量無聊造作的對白轟炸，其實對工作情緒都有很大的影響，所以當忍到了一個程度，請為自己找一個宣洩的途徑，並積極尋求解決的方法。

路途仍很長，共勉之！

﹙資料來源：The Cooper Review﹚

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