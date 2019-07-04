【求職攻略】考慮太久或不獲聘　調查：3成僱主希望一周內獲回覆

漁翁撒網地遞交求職申請不是壞事，但在接得公司取錄通知時，應用多久時間作考慮？ 專業招聘顧問公司Robert Half最新的調查發現，很多香港僱主曾因求職者考慮接納取錄安排太久而取消聘用，他們亦希望求職者能在一至兩天內給予回覆。

有些求職者會因手上有太多取錄通知而遲遲未能下決定，但原來猶豫不決得太耐，或會令獲聘的機會流走。（NordWood Themes / Unsplash）

香港近年的失業率徘徊低位，有些行業更面對着人才短缺的問題，也造成企業求才若渴的狀況。企業之間競爭激烈，似是把取錄的主導權放在求職者身上，有些人更會因手上有多個獲聘通知而遲遲未能作出決定。

不過專業招聘顧問公司Robert Half的最新進行的調查便訪問了225位香港僱主，發現超過一半（52%）受訪僱主曾因為求職者考慮太久而取消其錄用通知！

求職者為何考慮這麼久？

據調查結果指，近三成（29%）香港僱主表示，求職者考慮很久才接受某一份工作的最常見原因是「同時獲得多個受聘機會」，超過四份一受訪者（26%）則認為原因在於「求職者認為薪酬不夠競爭力」，而二成人亦表示主要原因是「求職者獲得現任僱主的反建議（Counteroffer）」。另外，也分別有16%及9%受訪僱主認為「對該職位不夠認真」及「工作內容不符合期望」是導致求職者未能瞬速下決定的原因。

多久才算「久」？

根據調查，超過四份一（28%）招聘經理期望求職者在接獲取錄通知後的一天至一星期內得到求職者的回覆，而四成（40%）招聘經理認為一至兩星期是可以接受，少於五份一（18%）認為兩至三星期是合理的時間，只有約一成（12%）覺得即使三至六星期也是合理的。

四成(40%)招聘經理認為1至2星期內得到求職者的回覆是可以接受。﹙GettyImages/VCG﹚

Robert Half香港區副總監Elaine Lam認為，企業如能簡化招聘流程及提供具競爭力的薪酬和福利，可較容易贏得出色人才加入，另外，它們亦需要坦誠讓求職者知道預期的考慮時間，以便迅速根據求職者的決定來進行相應程序。

不過招聘過程是雙向的，所以Elaine也向求職者給予建議：「求職者遲遲仍未作決定，往往會令招聘經理甚至自己感到失落。尤其企業在填補空缺時通常會十分趕急，因此若理想人選遲遲未表態，招聘經理便很可能會選擇其他求職者。」她亦建議求職者在考慮期間應大方地與所有潛在僱主保持定期聯繫，以免錯失受聘機會。

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