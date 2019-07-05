【職場人際】返工爆粗有利有弊　關鍵：留意言辭中的潛規則

於職場上判辨誰是同伴誰較離群，關鍵可能就在於你們之間的談話是否夾雜一大堆髒話？ 早前facebook專頁「奴工處」分享了一則網民投稿，內容言簡意精，就是一句格言：「話不投機半句多，話很投機髒話多」，引來不少人表示有共鳴。其實你與同事之間有沒有粗言穢語？有沒有誰說得特別鏗鏘？這是沒禮貌、沒文化象徵嗎？其實，在某些場合和時間，粗語穢言或許有怡情和紓緩氣氛之用，更說不定有助於職場呢。

網民於facebook專頁奴工處投稿，留下奴工格言，不少網民都表示非常認同，遇到投機的同事，不知不覺總是在言談間夾雜了很多助語詞，令句子和內容變得更加生動有趣，雖然粗俗，但卻有一份親切感，令對話氣氛都變得輕鬆有趣。

其實，英國媒體BBC有報導表示，在職場上用粗言穢語，要看身份和場合，有利也有弊。

名人都愛講粗俗說話？

該報道引述了兩項調查，其中一項指約有90%的英國人都會講粗俗說話，大約平均每天14次，但當中很少有人認為這是無禮行為，另一項來自美國網路人力銀行 CareerBuilder 的調查則指，約有81%僱主覺得講粗俗說話是不專業的表現，多數人都認為講粗俗說話會顯得不夠成熟、缺乏自制力、甚至沒有智慧。

有時發現女同事一熟稔後，講粗俗說話可能比男同事更流利。﹙GettyImages/VCG﹚

然而，有些位高權重的人也有講粗俗說話，例如為人熟悉的廚師Gordon Ramsay 在節目中亦曾「爆粗」。另外，Yahoo前CEO卡羅爾．巴茨（Carol Bartz）和美國行動電信「T-Mobile」現任執行長雷格（John Legere）均曾在公開場合講粗俗說話，就連前美國總統奧巴馬（Barack Obama）於2010年發生墨西哥灣原油洩漏事件之後，他亦指要找出「whose ass to kick﹙該負責任的人﹚」。所以並非每個愛講粗俗說話的人都會因此而影響了職業發展。

這些名人大家都很熟悉，一見到他們曾公司講粗俗說話，有甚麼感受？﹙按圖了解﹚

要在網上找到Gordon Ramsay說粗俗說話罵人的片段並不難，說粗口和罵人似乎以成為了他的形象，但亦無阻他成為明星大廚。﹙網上圖片﹚

助你融入工作環境

雖然講穢言粗語不可以代替優秀的工作能力為你增取晉升機會，但卻可以為你打開發展人際關係的大問。

該報道引述另一項研究，研究人員假扮成英國某公司的員工，最初他沒有被辦公室的社交圈子接納，但當他開始用粗言笑鬧另一名員工後，卻發生了一些變化，就如入會儀式一樣，改變了他與同事的關係； 而有份負責該研究的南安普敦大學商學院教授耶胡達．巴魯克（Yehuda Baruch）則指，他不認為這是升職的重要標凖，但人際關係的確是升職的重要標凖，在某些情況，這是建立人際關係的一種方式。

美國饒舌歌手50 Cent因為在加勒比海的聖基茨島的表演中講粗俗說話，遭到逮捕和罰款。﹙網上圖片﹚

講粗俗說話​的潛規則

雖然研究指粗言穢言或有好處，但也須注意，不可以涉及性別歧視和種族主義言論，這是潛規則。另外，不要在兒童、客戶、父母、面試人員面前講粗俗說話。另外，面對面講粗俗說話也比在報紙上寫下同樣的文字風險更高。

講粗俗說話的時機、地點、方式，與粗俗說話本身同樣重要。但要搞清楚哪些內容可以接受，哪些內容觸犯禁忌，卻是非常主觀而模糊的問題，有時候甚至會讓人感覺不可思議。

在極端情況下，講粗俗說話甚至會被某些國家視作違法行為。美國饒舌歌手50 Cent曾因為在加勒比海的聖基茨島的表演中講粗俗說話，遭到逮捕和罰款。阿聯酋還對此制定更嚴重的處罰，就連用聊天軟體講粗俗說話也不行。

了解其他國家對粗俗說話的接受程度並非易事。在很多中東國家，褻瀆神明仍是違法行為。在一些亞洲文化中，如果髒話使用不當則有失顏面，破壞人際關係。即使是在美國，不同的人對粗俗說話的容忍度也迥然不同。簡而言之，如果不了解規則，還是應該謹慎為上。

﹙資料參考：BBC﹚

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