【職場人際】情人分手、愛犬離世可向上司傾訴？ 先答這五條問題

人生總會遇上一些令自己措手不及、心情低落的時候，可能是與戀人分手、寵物生病、甚至摯親離世。這些事情或多或少會影響到自己的工作表現，但打工仔需要為此通知上司你當下的情緒嗎？這樣做是否夠專業？

與戀人分手、寵物生病、甚至親人離世。這些情緒一定會影響到你的思考、決策及專注能力。﹙GettyImages/VCG﹚

要決定是否跟上司分享自己的私人問題及波動情緒前，打工仔好應先從五個方面考慮，好在跟上司敞開心扉時，對方是能給予體諒及協助，而不是以嫌棄或冷語作回應的反效果。

五個跟上司敞開心扉前的考慮（按圖了解）：

1.你在工作上有什麼需要？

在悲傷期間，你可能無法承擔平常的工作量，或是需要一個更私密、不想應酬他人的工作空間。若是有這樣的需求，不妨試跟上司分享你的心情及需要，不過記得在展開此對話前，要先具體地弄清自己有哪些要求。

如果苦經思量後，覺得上司沒有什麼事情可以幫到自己，或你根本不知道自己需要有什麼工作上的安排或配合，那就先不要與上司商量了，因為上司不是你的父母，他們沒有責任照顧你所有工作以外的情緒。還是待自己想清楚要怎樣的配合才展開對話吧！

如果你在工作上需要有這樣的配合，那你可以考慮與上司提出。﹙GettyImages/VCG﹚

2.你期望上司可怎樣給予協助？

當你了解自己需要怎樣的配合來度過艱難時間，便要想想上司能為你作哪些確實的幫助，例如，他有權力批准你暫時休假嗎？他能否減少你的工作量？他能幫忙，將你手上的工作暫時分配給其他同事處理嗎？如果你知道他可以這樣做，那就不妨跟他說說。因為在傷心時（如要面對親人離世），那刻混亂的心情確會令人難以集中精神作相關安排。

然而，不要浪費時間去等待或要求一些上司無法提供的協助，例如，如果你知道自己的上司根本沒能力作出決定或配合，即使你跟他說自己有再多的困難，他們也無法向你提供更多幫助。

3.會影響你的工作嗎？

一個好的上司是會想了解你的工作表現會受哪些事情影響。如不跟他們交代，他們便可能會以為你是因懶散或對工作失去興趣才有如此糟糕的工作表現。

跟上司交代你的困難，他們便可就工作及人手管理方面作相應安排，特別是當問題直接或間接地影響到你的日常工作時，更一定要大膽向他們說出來，因為這舉動可表明你在悲傷時也很關注自己及團隊的工作表現，亦肯承擔工作的責任，要是你能同時提出一些解決方案，自然更會令上司放心。

不過若你能將工作與私生活的情緒分開，如常準時完成工作，沒有影響工作表現，那就沒有必要與你的上司分享你的情緒了，倒不如找個朋友談談吧！

若上司能知道你最近發生甚麼事，以致有如此表現，對他安排及管理人手會有很大的幫助。﹙GettyImages/VCG﹚

4.你的上司是一個怎樣的人？

雖說職場是一個工作的空間，但下屬與上司身份之間的界線是如何劃分，就得看每個人如何拿掐。例如，要是你的上司是一個明白事理的人，你便可試跟他討論你正面對的問題，只是他肯抱着同理心，顧及你的處境，相信他會盡力協助你。

但若然上司平日很少分享自己的個人生活，很少跟你有工作以外的交流時，那或代表他們對同事的生活沒有興趣，也未必體諒你所面對的處境。

另外，也需要考慮上司為人是否值得信賴，特別是希望把事情保密時，更要想清楚這回事。如果上司是一個做事謹慎的人，你可稍為放心；若上司是一個口沒遮攔，愛說同事是非的人，那最好還是找第三方人士作幫忙，例如HR。

5.你應該分享多少細節？

假設你已打算跟上司交代自己的悲傷，但，應該要交代多少細節呢？就這方面，大可從處理私人事情的時間長短作考慮。例如，你的問題是與健康有關（如你患有慢性疾病），需要花很長時間調理，你便應跟上司交代你正接受治療，期間亦可能不會像以前精力充沛或預期會應付不到甚麼工作，並需要一些靈活的安排，以便在日後覆診或檢查。

再來多一個例子，若你最近與男朋友或女朋友分手了，你可以跟上司說：「我與男朋友分手了，所以我這段時間或有點心煩意亂。但我正在處理，我將在這周末向你提交報告，不好意思。」這個情況你可以減少陳述分手的細節和原因，卻更着重如何減少私事對自己及團隊的影響，讓上司毋須額外費心照顧你的情緒，又能確保團隊的工作進度如常一樣。

可以減少陳述分手的細節和原因，更多關注在這事情怎樣影響你的工作和團隊的配合，盡可能提出補救的方案以顯示自己的責任心。﹙GettyImages/VCG﹚

畢竟工作在於溝通，沒有解決不了的問題，要人明白你就要溝通，相信遇有嚴重的情況時，有人性的上司都能體諒。但切勿濫用這些同情和體諒，之後的工作表現要有所提升才是最好的回報，及重新建立自己的名聲。

﹙資料來源：The Muse﹚

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