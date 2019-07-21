【職場12星座運程】獅子座留心同事作梗　即睇各星座下半年運勢

2019年已過了一半，任你是滿意不滿意上半年的表現，它都已成過去。做人好應展望將來，特別是今年的星象變化激烈，兩次水星逆行的振動配合今年塔羅版「倒吊人」牌的能量，令工作運勢有如搭乘過山車一樣充滿不安定的狀況。 大家在下半年裏會是打破常規、指鹿為馬還是撥亂反正？不妨參考以下的提示。

職場12星䧹2019年下半年運程（白羊至處女）：

【職場12星座運程．白羊】 上半年帶下來的問題開始浮現，必須趕快修補，否則集合起來會引發強大破壞力。（GettyImages/視覺中國）

【職場12星座運程．白羊】

上半年工作都有成就，但因為沒有仔細的研究，問題開始浮現，七至八月必須趕快修補，不要看輕每個小問題，集合爆炸也會引發強大的破壞力。另外要特別留意和上司的合作，請對他有多點信任，不要事事頂撞，上司能替你把關。如果上司是天秤座，就請你對他有百分百信任，他能看到你的盲點，作出適當提示。

【職場12星座運程．金牛】

工作比上半年少一點麻煩，只是自己內心焦燥不定，常常覺得要轉工，其實只要換個角度處理人際關係，你會發現不一定是非走不可。十二月有出差的機會，或公司忽然批准的假期，可以出外吹吹風。記得當天的工作當天就要完成，不要堆積下來，否則出差或放假之後會變得壓力重重。

【職場12星座運程．雙子】

故意唱反調，希望可以令同事上司會關注你，但這招你用得太多了，大家對你的信任都消失。這半年你必須要改變工作觀點，尤其在10月中之後的日子，同事離開新人加入，上司也會給你機會，處理好舊同事的工作及指導新人。緊記，不要把你事事唱反教給新人，另外，如你不能處理好這兩件事，將會出現不良的局面。

【職場12星座運程．巨蟹】

要留意過去對任何人作出的承諾，必須要記得處理，特別在十至十二月，萬一出現什麼狀況，請和對方好好溝通，對方會願意配合你。另外你比較容易在工作上的溝通出誤會，可能是你看輕了計畫的重要性，或你給對方感覺到輕佻。無論如何，坦白一切對你來說是最好，因愈隱瞞便愈多麻煩出現。

【職場12星座運程．獅子】

不要因為滿意中段成果便放慢腳步，保持你的行動力，並以不斷磨練來提升能力。距離目標只欠一小段路，在十一月會有某些同事背後搞小動作或從中作梗，希望從中取得好處，當心你一放軟了就會讓別人有機可乘。

【職場12星座運程．處女】

工作上某個對你看不順眼的同事，忽然開始事事不計較，甚至對你變得友善親切，特別在八、十和十一月，建議你要提高警惕，因當中或有你看不到的原因。另外，保持冷靜思考工作問題，雖然在上半年是平淡了一些，你對成果亦不太滿意，但只要不放棄就會有轉機。

職場12星䧹2019年下半年運程（天秤至雙魚）：

【職場12星座運程．天秤】不要期望同事給你有用建議，你可能要暗中尋找最有影響力的人，拉攏對方共同處理問題，不過記得在商量過程中不要自誇。（GettyImages/視覺中國）

【職場12星座運程．天秤】

工作拖延的問題，在十一至十二月越見失控，你適宜暫時保守一點，處事放軟手腳的狀況，等待問題影響至高層，你的意見才可以得到重視。不要期望同事給你有用建議，你可能要暗中尋找最有影響力的人，拉攏對方共同處理問題，不過記得在商量過程中不要自誇。

【職場12星座運程．天蠍】

下半年的工作運算比較順利，就是要留意有同事想借用你和上司融洽的關係，希望你替他說一、兩句好話。別太傻了！特別在十月時遇上這情況，請你隨意找藉口推搪，因為同事的說法只是表面，你一不小心介入問題之中，上司只會認為你們是站在同一陣線，結果你幫不上忙，反而影響了你和上司的關係。先做好份內事，不要答應一些無謂的請求。

【職場12星座運程．人馬】

你有遠大理想，但想法不落地，所以請明白上司或同事否定你的計劃時，他們並非覺得你的計劃不夠完善，而是他們認為你的改革太冒險。特別在八至九月提出意見的話，會遇到更大阻力，環境上得不到支援﹐也沒有部門支持和認同。先處理自己工作的基本責任，想實行的計劃則不用急切進行，先找其他部門支持，再留待下一個合適的時機再提出建議。

【職場12星座運程．山羊】

避免太快許下工作承諾，你把一切看得輕然易舉，但卻忘記自己在擔當什麼角色。謹記有些事不是由你作主，「霸王硬上弓」是自找麻煩。過去掩蓋的錯誤在九或十一月可能會給揭穿，你應迅速找方法解決，因再追問誰是背叛者是沒有意思，這只會突顯你把責任推卸和不認錯的心態﹐再下去只會建立不良的形象。

【職場12星座運程．水瓶】

某個你看不順眼的同事忽然開始無視你的存在，建議在八、九月要特別小心。疑心重令你對人有警惕，這是好事，但記得不要只用感覺去判斷，需要有更多理性分析才行。另外，留意十一月容易和同事為小事而爭執，請記得整個團隊合作的方式及自己所擔當的位置，不要干涉別人的職務，這就可以避免麻煩出現。

【職場12星座運程．雙魚】

工作進度追不上環境變化，特別在十至十一月。先不要發脾氣，嘗試找朋友聽聽你吐苦水，解開自己的負面情緒。回到工作時，請上司給你彈性處理問題的空間，尋求過去曾經參與這計劃的同事，藉他們的建議或協助，看看怎樣把這嚴峻的問題解決。

Fanny Wu

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