【人際關係】着重細節只因追求完美？　用換框法調整對待同事心態

無論你是社會的新鮮人，還是在職場打滾多年的老手，都會有以下感受：對某些同事看不過眼，令自己谷得一肚氣。 與其被其他人的言行激壞自己，不如改變自己心態。今天半宅職薯就和大家分享一個叫「換框法」的技巧，幫助大家調整心態，讓大家以一個快樂的心情工作。

若然同事與自己都是對事不對人，那與其要令關係弄得不快，不如試用換框法調整對待人家的態度。（GettyImages/視覺中國）

簡單來說，換框法就是把同一件事情套用於不同的框架、不同的場景，以帶來不同的意義。舉一個簡單例子，「昂首闊步」在大部分情況都是值得鼓勵的自信舉動。但當換另一個框架，例如是上班遲到了15分鐘，卻依然昂首闊步地步入辦公室，那便是「唔知衰」的行為，一定會惹來同事的側目，上司的教訓的。這便是換框法所指，同一件事情套用於不同場景，帶來不同意義的精髓。

以下幾個例子在一般職場頗常見，大家不妨試用「換框法」調節自己的心態！

換框法例（按圖了解）：

結語

看到這裡，大家可能會覺得換框法是一種自欺欺人的行為，但其實不然。因為別人的行為我們不能改變，我們能夠改變的，卻是自己的心態。把事情換框，用一個正面的角度看待人和事，雖然不能改變別人，但卻能夠改變我們的心情和待人處事的作風，令自己和同事的關係更加好，上班的心情更加愉快。

半宅職薯

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