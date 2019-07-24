【職場熱話】同事返工時間唱歌擾人？　4個方法應對辦公室演唱會

Open Office﹙開放式辦公室﹚的噪音問題一直都存在，不論寫多少篇文，發多少次聲，都未能解決，因為自我中心的人就是頑固。近日有網民在社交平台上投稿，指公司會在辦公時間播歌，這都不是問題，問題是鄰座的同事經常壓着聲線跟唱，歌聲及其擾人程度實在可以媲美胖虎！大佬，壓低聲仍然都是有發出聲響的，大家可否有點同理心？

﹙設計對白﹚求下你哋收聲喇，真係好煩呀！﹙GettyImages/VCG﹚

網民於facebook專頁「奴工處」投稿，指同事經常壓低聲線跟唱公司播的歌，還自以為沒有人聽到，事主需要長期戴耳筒，避開他的個人演唱會。公司噪音問題十分常見，例如鄰組同事都經常無端白事唱歌，若他們的歌喉不錯都還好，但他們唱得非常難聽，卻又要迫人聽，真的完全沒有羞恥之心。想向他們的上司反映嗎？他們的上司卻會主動點唱，全都不理人感受，令四周的同事非常無奈。

這個困局能否解決？若以下4項方法，你全都試過了，亦毫無改善的話，這才考慮辭職吧！

1.耳筒是你好最好朋友

投資一個好的耳筒是一個好主意。耳筒可以讓你完全與周遭的世界隔絕，遠離噪音，重新集中在自己眼前的工作上，更加可以大模斯樣地聽歌，這不是很好嗎？

但也有一點要注意，因為有些人帶上了如飛機師一般的大耳筒，有時要找他們交代工作上的事情時，他們就好像聾了一樣，你不得不起身去拍他的肩膀。不要成為這些人，這樣你就成為了帶給別人麻煩的人了。所以，帶上輕便的耳筒，為的不是完全減噪，但至少要蓋過同事難聽歌聲便好。音量不需要震耳欲聾，能聽到少少環境聲音便可以了，那其他人需要你回應時，你都可以做出反應。

但也有一點要注意，因為有些人帶上了如飛機師一般的大耳筒，有時要找他們交代工作上的事情時，他們就好像聾了一樣。﹙Photo by Wes Hicks on Unsplash﹚

2.忍不下去就外出走走

如果有房門，你一定已經狠狠地關上門，中斷那噪音的漫延，但現實是我們連分隔板都沒有，又何必奢想有門。然而，當自己覺得那些歌聲、說笑聲及起哄聲已經到達忍無可忍，面臨情緒爆發的程度時，不要大叫，你先試試離開這些噪音源頭，然後到茶水間取一杯水或沖一杯咖啡，好讓自己的心情平伏下來。

有時，我們只是需要得到片刻的寧靜，就可以重新得到力量，然後回到戰場上。散步的同時，可以學習深呼吸。

3.先下手為強

採取預防措施是最佳的選擇，如果你預先知道某天是一個項目的截止日期，你需要一個令自己超級專注集中的環境，那在當天早上，你可以默默地散播這個訊息，暗地裡找盟友。

你可以在茶水間趁機跟潛在的盟友說：「Hi Bob，我知你們一定很忙，但我這星期都快要死線了，所以今天要火力全開地趕工。」如果這位同事是真誠的知己的話，他會同情你的狀況，亦希望稍為助你一把，當有人想找你話無聊話時，他可能會直接替你過濾，說：「他這天很忙，我們還是別吵他。」

他會同情你的狀況，亦希望稍為助你一把，當有人想找你話無聊話時，他可能會直接替你過濾，說：「他這天很忙，我們還是別吵他。」﹙GettyImages/VCG﹚

4.需要坐下來好好談談

辦公室的噪音確實會令人失控，所以當容忍到達臨界點時，真的需要坐下來好好談談。大多數嘈吵的人都沒有意識到他們有多大聲，所以他們需要一個輕輕的提醒。可以嘗試與同事溝通，不用一來便呼喝，先以溫和的態度請求他們細聲一點，或有禮地問他們是否介意在會議室繼續他們的討論，通常他們都會合作，若不，這才動真格都不遲。然而，你要讓他們知道，每個在辦公室的人，其實都有其他工作要做，所以不能太自私。

辦公室是屬於大家的，唱歌、大笑、大聲說是非，這些滿足一己私慾又不顧別人感受的行為，實在太不要得，若你發現自己身邊開始多了一些仇視的目光，就得想想是不是自己無意中沒有顧別人的感受而開罪了同事。 辦公室有人氣是好事，但唱歌確實太自私，總之，辦公室是工作的地方，保持安靜才是尊重別人之舉。

﹙資料參考：The Muse﹚

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