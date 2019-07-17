【職場文化】當心破壞公司地下文化？　了解「不要問」藝術的重要

當大家返到一份新工，第一件事要做的不單止要摸熟自己的工作範疇、和同事打好關係，更加要摸熟公司的地下文化。關於地下文化這件事，很多時是上司心知肚明而又不能宣之於口的，卻很倚靠新入職小薯仔親自的觀察，揣摩介乎公司白紙黑字規矩與上司的真實底線之間的灰色地帶，為自己謀取非正式福利。

辦公時間食早餐，是默許還是要明言爭取？（資料圖片 / 潘思穎攝）

上一期和大家談到返新工之後向上司發問的藝術，今天半宅職薯想轉一轉角度，和大家分享不要向上司發問的藝術。

舉一個例子，如果你返新工之後發覺每一位同事都是買外賣早餐，然後用開工時間在電腦面前吃的話，你可以跟大隊照做，但千萬不要走去問上司：「返到公司才食早餐可以嗎？」。為什麼返到公司才吃早餐這件事，做就可以，問就不可以呢？ 因為身為上司的往往也是打工仔一名，對於下屬的福利沒有絕對的決定權，而自己的決定也往往受到大老闆的監管，所以對於員工的非正式福利，往往只能採取隻眼開隻眼閉的方式。若是小薯不識趣的問他，希望「攞正牌」光明正大的用開工時間食早餐的話，作為上司的唯有就是拒絕，以免說話傳到大老闆耳邊，影響大老闆對他的印象。

同樣道理，不少小薯都有用公司printer print私人文件的習慣。而通常在消耗紙張數量不多的情況下，上司都會採取隻眼開隻眼閉的態度而不加以干預。若是有小薯不識趣的走去問上司：「我想用公司printer印私人文件可以嗎？」作為上司的第一個反應一定是：「你為什麼在開工的時間做私人事情？」原來原因不在幾張紙的問題，而是批准你用公司printer印人私人文件，等於默許甚至鼓勵你在開工時間做私人事情，這也是上司的職權範圍不許可的。所以如果你要光明正大的問，便或多或少等於「擺上司上枱」，把上司放進公司規矩與人情之間的兩難題之中。

動用公司資源去處理私人事，公司當然不會同意，但如不過份，很多上司都會默許吧！（GettyImages/視覺中國）

說到這裡大家可能會問：「那麼我們應該如何揣摩上司的底線呢？」其實老練的上司都練得一身「假裝不知道」的能力。套用上面食早餐的例子，如果上司認為返工之後用20分鐘食早餐是合理的話，他大概會在返到公司的頭20分鐘把自己關在房門內，讓大家可以安心食早餐； 如果上司認為用公司printer列印幾張私人文件是沒有問題的話， 當他見到大家鬼鬼祟祟地從公司的network printer拿幾張文件的時候，大概不會問印了什麼。

結語

大家要明白一件事情，同樣都是打工仔的上司職權是有限的，但卻往往希望為下屬謀取更多的非正式福利。作為新入職的小薯，最重要的是觀察其他同樣都是小薯的行為舉止，揣摩公司的地下文化和上司心入面那把尺。胡亂發問一些超越上司職權的問題，往往只會把上司逼入死角，令他迫不得已的拒絕你。

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