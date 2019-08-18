【麥當勞】台灣大學畢業生、工讀生最愛做M記？網民拆解十大理由

畢業季到了，一批新鮮粉嫩的肝又送到了社會修羅場，想當初你我同樣擁有小鹿般的天真雙眼，如今卻像銀白炭火，燒盡自我青春、烤熟了公司未來，自己卻只剩小小的火星與慘白的厭世感，每天只想問天問大地或者是迷信問問宿命，到底哪裡有理想的工作？ 或許不需看高看遠，就在台灣！你知道嗎？日常生活中那個「金色拱門」的招牌，就是點亮職場苦海的明燈！從小到大再熟悉不過的麥當勞，其實就是不可多得的幸福企業，今日DailyView網路溫度計透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，告訴你在麥當勞工作才知道的十大真相，真的讓人羨慕到流口水啦！

無論你愛吃薯條、漢堡、雞塊和炸雞，或考慮到瘦身健康想吃沙拉，同時再配上一杯涼飲，甚至想搶先品嘗期間限定的牛奶糖冰炫風，通通都有划算折扣！（Facebook@mcdonalds.tw）

10. 員工餐折扣超划算！吃越多省越多

你是不折不扣的麥當勞控？每逢三餐，腦中閃過的第一個念頭都是它？如果是，那這個員工福利肯定讓你羨慕不已，因為加入麥當勞團隊成為「麥胞」，就能享受餐飲優惠啦！

所以～無論你愛吃薯條、漢堡、雞塊和炸雞，或考慮到瘦身健康想吃沙拉，同時再配上一杯涼飲，甚至想搶先品嘗期間限定的牛奶糖冰炫風，通通都有划算折扣，讓你上班也有好心情，吃飽吃滿也不瘦荷包，還能省去外出排隊買食物的麻煩，於心滿意足的工作氛圍中，和夥伴們一起創造正能量，進而為顧客帶來「揪感心」的感動服務！

9. 佛心公司！青年打工還能領獎學金

一向超重視企業社會責任的麥當勞，有鑒於許多大學生為減輕家中經濟負擔，期待自己的學費自己賺，忍痛犧牲歡樂的暑假時光，投身打工行列，因此麥當勞還特別額外提供3千到5千不等的獎學金，盼學子都能兼顧好課業與生計，在麥當勞創造美好的青春回憶。

佛心的麥當勞不僅僅只是造福學生，也提供多元就業機會，歡迎有志一同的中高齡、二度就業和新住民等各族群的大哥大姐們，都手牽手一起來麥當勞打拚！

8. 升遷有感、管道透明！工讀生也能當經理

怎麼說麥當勞內部升遷管道透明呢？麥當勞南區營運顧問郭子涵一路走來「身體留著的血液都是番茄醬」，看看她的經歷就知道啦！

來自高雄、在麥當勞一待就是20年，曾北漂到多間麥當勞餐廳累積經驗，每個職涯階段皆受到不同的訓練，一步步成長茁壯，現在變身成為一位有能力帶領餐廳營運的領袖人物，更曾獲得連鎖企業傑出店長的殊榮！現在已經自動請調回到家鄉的她，時常帶領餐廳夥伴拜訪深入社區關懷親善，將麥當勞的「好美食」、「好團隊」、「好鄰居」深入每個角落。

麥當勞升遷有感、管道透明！工讀生也能當經理Facebook@mcdonalds.tw）

7. 工作好提神！帥哥、正妹店員多如雲

只能說身為全球最大連鎖餐飲龍頭的麥當勞真的超敬業，對台灣人的喜好真的做足了功課，不僅菜單針對在地口味量身打造，連聘請來的員工都顏值高破表，讓飢腸轆轆，來到麥當勞大快朵頤的捧油們，同時大飽眼福，造成網路多次大暴動！

也因為這樣，其中有不少帥哥美女店員一夜爆紅，被PTT鄉民列入「麥當勞花（草）名冊」，從此成為人人口中的男、女神呢！

麥當勞對台灣人的喜好真的做足了功課，不僅菜單針對在地口味量身打造，連聘請來的員工都顏值高破表Facebook@Mcdonalds.tw）

6. 職工福利爆優質！彈性排班讓你上班也會笑

總是將「以人為本」視為核心價值的麥當勞，一直以來堅信「只有員工感到快樂，才能向顧客傳遞快樂」的信念，所以其不僅正職員工的起薪非常具有市場競爭力，計時人員也享有許多許多優於現行勞基法的福利保障，還有彈性排班兼顧工作與生活！！

為確保員工身心健康，特別安排護理師和醫生到公司訪視諮詢，維護員工的身心平衡，並達到麥當勞內部穩健且永續的發展、員工留任意願大幅提升，僱主、員工皆雙贏的局面。

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（Dailyview提供）

分析說明： 本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2018年07月02日至2019年07月01日，共一年。 系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『麥當勞友善職場／幸福企業』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。 本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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【本文由「DailyView網路溫度計」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】