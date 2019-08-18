【筍工】為愛犬申請當訂房平台評價員　受聘後主人與狗免費住酒店

愛動物之人有福了，現在有機會和愛犬一起免費寵物友善的豪華酒店。訂房平台Hotels.com現正招聘「狗狗評論員」，體驗世界各地的酒店是否符合寵物友善水準。獲招聘的狗奇可以帶著牠的兩足獸（AKA人類）一起入住體驗。

訂房平台Hotels.com是次請的狗狗評論員不能由人類擔任哦。（Hotels.com Instagram）

工作內容

訂房平台Hotels.com發現過去兩年，歡迎寵物入住的酒店的評論數目上升了62%，平台亦隨之在年度評選名單中加入「最適合寵物入住」的新類別。有見及此，平台決定招聘一位「四足評論員」來看看酒店是否合符水準。

狗狗評論員和它的兩足獸必須體驗兼評估號稱寵物友善的酒店設施是否符合水平，例如狗狗餐單、按摩、運動班等等，而兩足獸也能免費享用酒店中的設備。

在 Instagram 查看這則貼文 Hotels.com（@hotelsdotcom）分享的貼文 於 PDT 2019 年 8月 月 12 日 上午 3:45 張貼

人工福利

入選的狗狗可以獲得總值2000美元（約15680港元）的10張獎券，牠可以選擇入住10間酒店各一晚，或是入住同一家酒店連續10晚。凡是平台上列出的寵物友善酒店都任君選擇，當然它的兩腳獸可以跟著入住；所有獎券必須一年內使用。然而，入選者必須自行負擔飲食、交通和保險等其他費用。

申請資格

有興趣的人類必須於個人Instagram上載主子們的一幅照片或影片，並寫上愛犬們能夠勝任狗狗評論員一職的原因，還要加 @hotelsdotcom 和 #CanineCritic到內文中。此外，申請人必須年滿18歲以上，合法居住於英國、法國、西班牙、挪威、芬蘭、德國、土耳其、美國、加拿大、巴西、墨西哥、阿根廷其中一國。換言之，申請人沒有當地國藉也不成問題，只要是合法居住當地便合符申請資格。此職位的截止申請日期是8月25日，有興趣的朋友記得盡快為你的狗狗遞交申請！

職位截止申請日期是8月25日。

（資料來源：Hotels.com、Lonely Planet）