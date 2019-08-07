【職場熱話】收花被同事譏諷　上司霸氣幫口　哪話教人反擊不能？

哪怕是同事都好，職場總有些口不擇言，以為尖酸刻薄等於有趣的人存在，一言一語總要刺痛人家才滿足。 早前有網民分享親身經歷，指自己曾在情人節收到男朋友送來的花時被一男同事出言譏笑，怎知整件事卻被他們的女上司看在眼內，上司甚至還幫口還擊，教事主大感欣賞及感激……

有網民表示自己其貌不揚，卻在情人節時在公司收到了男朋友的花。﹙歐嘉樂攝﹚

據事主在Facebook專頁《奴工處》的分享指，她是一位其貌不揚的女生，在有年的情人節中收到男友送來的花，隨即引來一位男同事譏笑地說：「哇！估唔到佢咁嘅樣都有花收！」怎知事主的女上司對該同事的說話看不過眼，於是便站起來對那不懂尊重別人的男同事說：「唔使恨，未到你！你要等今年清明同重陽先有花收！」

上司主願幫忙出頭，而且話還要說得如此有霸氣，當然教事主感非常敬重，也佩服她的口才與反應如此出色。

原帖內容如下：

辦公室收花注意事項

此帖一出，即獲不少網民讚好及留言表示支持，不過話說回來，事主男友這個驚喜差點令事主帶來不快的回憶，其實這種事情是否可避免？女士們或可在日常先跟伴侶溝通，並留意以下的「辦公室送花/收花注意事項」！

I. 先問三條問題

．女朋友喜歡在辦公室收花這種高調引人注意的做法嗎？ ．以花作禮物，在她的辦公室適合嗎？ ．你們的關係，需要用公開送花的形式去證明嗎？

II. 再考慮四大要點

在工作場所送花要考慮的事情很多，因為有些人喜歡驚喜，有些人則不喜歡，所以一定要先了解自己的女朋友，而當你決定想送花，都要考慮以下4點：

1.不要藉此公開關係（若伴侶是同事的話）

如果你正在與公司的同事拍拖，而又未曾公開關係，請不要藉此公開你們的關係。就算你想用「你的傾慕者」作下款，都拜託別這樣做了，因為這只會令事情變得尷尬。辦公室的流言蜚語定停止不了，更加不知到加以想像力之下，會被傳出怎麼樣的故事。就算同事已經知道了你們的關係，因為平日都要與你們二人合作，這樣高調送花就如做戲一樣，令其他同事感到不舒服。

辦公室的流言蜚語定停止不了，更加不知到加以想像力之下，會被傳出怎麼樣的故事。﹙GettyImages/VCG﹚

2. 考慮你們現階段的關係

當二人進入穩定關係，送花似乎是很甜蜜的舉動，但始終收花送花都是很個人的動作，如果你與對方仍處於慢慢了解的階段，那並不是一個好時機送花去公司；若你們剛剛開始拍拖，你還在考慮：不知道我應否送花去她的公司呢？還是送去她的家呢？不用選了，送去家中最安全。

3. 尺度不能太大

有一段激情關係，沒錯是非常刺激的，但除非對方的公司非常的開放及接受度高，否則，送花到公司時，一定要保持低調及不能太過火。甚麼是過火？即你不要將一條性感底褲放於花束中，不性感的底褲及內衣都不可以。而心意卡上的字句都不可以寫得太露骨，因為你不會知道這花束在運送時有甚麼其他人看過，以免公司其他人看到了會感到不舒服。

甚麼是過火？即你不要將一條性感底褲放於花束中，不性感的底褲及內衣都不可以。﹙黃寶瑩攝﹚

4. 為對方設想

有些人不介意與同事分享自己的私人生活，但亦有些人想私人生活與工作分開，所以送花到公司前，你要清楚女朋友是否想將兩者二合為一，個人生活與工作，她想分開還是不介意混合？如果她不想工作環境中帶人私人生活的種種，那就送花到她家中為上策。

送花前要仔細想想對方的感受，不是你想送就送，不是你送了，別人就該感恩，你要想想送花這個舉動會否對對方造成壓力或不必要的人事衝突。總之，一切在乎於溝通。

﹙資料參考：bouqs.com﹚

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