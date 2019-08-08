【職場熱話】贏頭獎今後30年每月獲10萬　英24歲男即辭職追編劇夢

中六合彩是不少打工仔夢寐以求的事情之一，如果有幸中頭獎，你可以環遊世界、住大屋、品嘗天下美食，或是開展個人事業等，光是想像已令人興奮不已。

在接下來的30年，迪安每月將獲得10,000英鎊（約3400萬港元）的獎金。（National_Lottery）

今年24歲，來自英國英格蘭東區域劍橋郡彼得伯勒的迪安·韋梅斯（DeanWeymes）在7月底首次玩新的國家彩票遊戲，中了5個主號碼和1個生命球，贏了頭獎。他成為「終身彩票」（Set For Life）的第一個公開贏家，在未來30年每月將收到10,000英鎊 （約95,000港元）獎金。到他54歲時，他將總共獲得高達360萬英鎊（約3,400萬港元）的獎金。

獎金從天而降，迪安表示他打算先用這筆錢帶家人去巴黎迪士尼樂園遊玩，之後計劃嘗試高空跳傘。他指，這次贏得頭獎意味將有大量的額外支出，不過他亦笑說雖然一切似乎都相當不真實，但他現在已無後顧之憂了。

迪安中獎後辭去了在亞馬遜運輸團隊的兼職工作，追尋編劇夢。（National_Lottery）

在贏得彩票後，迪安甚至辭去了在亞馬遜運輸團隊的兼職工作。他指自己一直想實現夢想，成為一名編劇，而這次中獎，便可讓他自由地生活。他補充說，每月獲得10,000英鎊將可讓他逐一完成願望清單上的項目，又謂這種感覺確是令人難以置信，而現在所過的就是他夢想中的生活。

年紀輕輕便中頭獎，可說是非常幸運，不過，能否善用這筆金錢往往成為中獎人士的一大挑戰。英國最年輕的彩票贏家卡莉·羅傑斯（Callie Rogers）在年僅16歲時就贏了180萬英鎊（約1700萬港元）。現年32歲的單身媽媽卡莉告訴《鏡報》，她已經花光所有金錢，現時任職看護，年收入約12,000英鎊（約11萬港元），住在月租500英鎊（約4,700港元）的家裏。

中頭獎是幸運還是不幸，視乎當時人的心態。不過，對很多打工仔而言，即使是曾經擁有，也會希望自己中獎吧。（dylan nolte/Unsplash）

雖然獎金已經花光，但她指，自己的感覺前所未有的好。她說因為她當時只有16歲，實在太年輕了，很難承受贏得這麼多錢的壓力，所以她那時在一夜之間從無憂無慮的孩子變成大人。她指那時雖然有很多人給予她很多很好的建議，只是她卻無法聽得進耳。還好她現在也看得很開，並表示自己現在是世上最幸福的人。

（資料來源：LAD bible）

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