【面試教室】見工時要懂得「暗讚」？　兩條處境題助掌握應對心態

雖然不少人認為求職面試是一個互相了解的過程，並不存在誰求誰，但是人望高處，總會希望選擇一些要求比自己水平略高的工作，這時候便不是人揀工，而是工揀人了。 既然是工揀人，難免要在取態上迎合面試官的口味，所以半宅職薯今天便和大家分享一些見人講人話，見神講神話的技巧，希望可以幫助大家覓得超越自己期望的工作。

履歷合乎資格的求職者有很多，要突圍而出，待人接物的態度會是一個關鍵。（Helloquence / Unsplash）

在見工時，工作能力與經驗固然重要，但能否在過程中討得對方欣賞，留下好印象，亦是重要一環。以下兩個處境題雖只作參考，但懂得箇中竅門，對日後的見工應有一定幫助。

1. 揣摩心態

如果面試問題是：

作為一個社會新鮮人／只有兩三年工作經驗的年輕人，你認為出來社會工作最重要的是什麼呢？

面對這條問題，大家要去想的並不是自己認為最重要的是什麼，而是面試官擁有的是什麼。如果面試官是一個年紀成熟的人，你便可以答：

「在社會工作最重要的是經驗。」

經驗是否最重要並不是重點，重點是那位年紀成熟的面試官一定擁有豐富經驗。你認同他的特質，便等於「暗讚」他，他對你的印象自然會變得更好。

同一條問題，如果問你的是一位三十出頭，一看就知道充滿魄力的年輕主管，你便可以答：

「出來社會工作最重要的是魄力和鬥心。」

每個人都喜歡認同自己的人的，面試官也是一樣。魄力和鬥心到是這一位年輕主管一定擁有的特質，聽到你這樣認同他，他自然會覺得你更加親切。

「對人講人話，對神講神話」，說得白一點，其實即是投其所好。（Mimi Thian / Unsplash）

2. 測試待事態度

如果你在一間規模很細的公司面試，面試官問你：

我們只是一間細公司，為什麼你仍然來應徵呢？

細公司的面試官往往就是公司老闆，這時候大家便要揣摩一下細公司老闆的心理：每一個細公司老闆都希望公司可以做大，不斷發展。而他現在最需要的不單只是一個有能力的人才，更加是一個願意和他拍住上，並肩作戰的開荒人物。這時候，你便可以這樣答：

「現在可能我們只是一間細公司，但有的是潛力，所以我會努力工作。當這間公司越做越大的時候，我自然可以跟公司一起成長發展。」

每一個細公司老闆都希望公司越做越大，你這樣答，便正正道出了他心底裏的渴望，覺得你和他「坐埋一條船」。

同樣道理，如果你面試的是一間大公司，面試官這樣問：

「為什麼選擇我們這間公司？」

這時候你便可以答一些令到面試官可以引以為傲的原因，例如：

「這間公司在行業中已經是一個優質品牌，而且經過多年的發展，經已建立出一套完善的制度。我在這裏工作，一定可以汲取得到最高質素的經驗。」

作為面試官的，在這間公司工作的日子一定比你長，而且有一定的貢獻。你把公司描述成為一個優質品牌，面試官自然會覺得自己的貢獻不可或缺，功不可沒。

結語

大家看完上面的對答例子之後，可能會覺得這樣說很「假」，過不了自己那一關。但如果你說：「我揀這間公司是因為人工高福利好」，難道這些心底話又會贏到一個「真誠」的印象嗎？其實在絕大部分中高階的面試，測試的其實是你的最巔峰表現，當中一定包括說話的包裝技巧。人心肉造，能夠把答案說得動聽，甚至乎「暗讚」面試官的話，肯定會令面試官對你有更好的印象，提高成功的機會。

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