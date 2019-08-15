【辦公室政治】不欲附和同事講上司是非？　參考兩個例子巧妙表態

職場中有兩種人是特別害怕講上司是非的：第一種人是與世無爭，只想安安定定做好自己，每月等出糧的人；第二種人是正在發力搏上位，一心要討好上司的人。如果你是上述其中一種人，遇到一大群喜歡講上司是非的同事，又應該如何自處呢？

「講是非」是一個極速建立人際關係的方法，但亦容易令自己在日後陷於兩難中。（GettyImages/視覺中國）

在公司金字塔裏面，愈處於低層的小薯，在實務工作上愈需要和其他同級同事一起拍住上，互相關照，互相幫助。所以身處小薯階層的大家都應該感受到，同級同事的認同往往比上司的認同更加重要，一旦孤立自己便難以在公司生存。

但當遇到同事三五成群一起講上司是非的時候，與世無爭的你，又或者正在博上位的你，又應該如何反應呢？如果你為了融入同事圈而加鹽加醋，加入自己的親身經歷去數落上司的話，當有一天你在上司面前表現得貼貼服服時，其他同事一定會覺得你是雙面人、擦鞋仔，甚至受到杯葛。

講是非的目的：呻！

大家首先要明白到，當同事在講上司是非的時候，主要的目的並不是要解決問題，而是互相呻一呻、消一消氣。簡單來說只是一種壓力和情緒的抒發，內容卻並不是重點。所以我們只需要展現出同理心，身同感受的反映其他同事的情緒便足夠，無需要認同他們說話的內容。

舉一個例子，如果同事三五成群的說：「這個上司真的十分麻煩，少少文法問題都要改完又改，搞到要OT，連累我約人食飯遲到！」

在這個時候，如果你說：「我上次都是這樣，被這個奄尖的上司連累了我OT兩小時，我最討厭就是改那些細眉細眼的文法！」這樣便等於把自己放在上司的對立面，當下次上司在眾人面前叫你改文法的時候，真的不應該回應一個笑臉還是黑面，令自己相當尷尬。

所以在這情況下，你可以身同感受地說：「唉，我也明白你那種約了人但又不能準時放工的心情。」這樣說便在情感上認同了你的同事，但在內容和立場上卻沒有支持或反對上司。

是非得多麼動聽，倒頭來在上司面前還不是聽聽話話……（GettyImages/視覺中國）

舉多一個例子，如果有同事三五成群的說：「這個上司整天都黑口黑面，所以我早上見到佢也不會和他說早晨！」在這個時候，如果你說：「別人怎麼對我，我便怎麼對他。」這樣說便等於限制了自己必須在上司面前黑面，否則在其他同事面前便會顯得自己很無性格。

所以你可以同樣身同感受地說：「見到別人黑面真的會影響自己的心情，誰人都想有一個笑臉迎人的上司。」這樣說便在可以在情緒上認同這位同事，卻沒有限制你自己對上司的態度。下次見到這位黑面上司的時候，你依然可以笑臉的對他說聲早晨，而不會被其他同事覺得自己是雙面人。

結語

如果你不幸地身處於一大堆是非精同事的中間，卻一方面想維持工作上互相幫助的關係，另一方面又不想捲入是非的漩渦，最好的方式便是表現出情感上、情緒上的認同，而避免加鹽加醋。這樣做你便可以和同事建立親和力之餘，又可以避免把自己放在和上司的對立面，令自己日後在工作時產生尷尬。

半宅職薯

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