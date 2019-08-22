【入職初體驗】識做人比做事重要？　上班首日爭取主動與同事午膳

無論你是剛剛畢業投入社會大機器，抑或是在社會打滾了幾年剛轉新工，你都會遇到同一件事情 ― 第一天上班。每個人都想有一個快樂的工作環境，融入其中，今天半宅職薯就和大家分享一些心得，幫助大家加快融入新的工作環境。

入職首天不是爭表現的好時候，反而是結識同事、了解新工作環境及建立正面形象的黃金時機。（GettyImages/視覺中國）

首先，在早上出門口之前要想的就是，今天應該穿什麼衣服上班。其實不同的崗位有不同的dress code，大家在面試當天可能已經留意得到其他同事dress code是什麼，大家在出門口之前回想一下，自然知道應該怎樣穿。在這裏我想分享一些想法，老一輩的前輩可能會對大家說，穿得過份隆重是不打緊的，因為這代表你對這份工的重視。但我認為時移世易，如果你的主管也只是穿恤衫西褲不打呔，你第一天上班卻西裝筆挺又打呔的，反而會令人誤會你是新來的高層，換來尷尬。

觀察誰是大紅人

一般來說，第一天上班，你的上司都會吩咐一個和你差不多職級的同事帶着你一起工作。通常這位同事就是你的指路明燈，跟他的做事方式「包冇衰」。大家要從上司的角度去想：每一個新人來到都是改善公司風氣的一個契機，所以一定會指派一個他認為做得最好，最看得起的同事去擔當這位新人的榜樣。所以對於這位指路明燈，大家不妨對他謙虛一點，因為他很大機會就是上司心目中的大紅人，甚至向他詢問你的工作表現。

說到這裏不得不提的，是大家千萬不要擺明車馬的說：「我是來學嘢的。」雖然從你的角度，這樣說是謙虛的表現，但你的上司和同事可不是這樣想，因為他們都是期望你來「做嘢」，幫輕大家工作的。所以最好的說法就是：「我是來邊做邊學」，突顯自己「做嘢」的目的。

大家也可以這樣說：「有乜嘢我可以幫到手即管叫我去做」，這句話有兩重含義：第一，我初來報到，請給我那些我可以駕馭的工作；第二，對於我可以駕馭的工作，我是十分樂意去做的。聽到你這樣說，其他同事自然知道應該給你什麼工作。

跟大夥兒吃午餐時，謹記不是常撳電話，免得錯失跟新同事溝通的機會之餘，也讓人家產生負面印象。（GettyImages/視覺中國）

做人比做事更重要

第一天上班，另一件很重要的事情就是盡可能和其他同事一起吃午飯，因為做人比做事更加重要。但由於只有你是新人，其他人已經「埋了堆」相當熟絡，他們未必會主動邀請你這位新來的小薯一起吃午飯，所以lunch前半個小時左右，你可以主動問負責帶你的那位同事：「我想問大家係咪join埋一齊食lunch㗎？我都想同大家食呀。」要留意的是，這個問題切忌問得太早，否則其他人便容易誤會你「櫈都未坐暖」便想去食lunch，誤會這是懶惰的表現。

到了最後放工的時間，雖然第一天上班工作量通常不多，但夠鐘放工的時候也千萬不要「彈閘」走人，因為這會令那些還有很多工作未完成的同事看不過眼的。即使手頭上已經沒有工作做，也應循例問一問其他同事和你的直屬上司有沒有事情可以幫得到手，確定無其他工作的時候才離開。

結語

作為第一天上班的新人，無論是你的直屬上司抑或是你的同事都會十分留意你。大家要注意的是，態度通常比能力更加重要。如果能夠在第一天上班便在上司和同事心目中贏取一個態度積極的好印象，以後的路便會易行很多。

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