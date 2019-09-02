【男士衛生】於馬桶小便要壓水花？　研究：尿液回彈最遠可達一米

雖然辦公室男廁是設有尿兜，但聞說不少男同事都習慣在廁格內對着馬桶小解。不過有外國研究發現，原來大家「瞄準」的位置不同，是會影響到尿液回彈的程度，嚴重時，尿液更可飛至一米遠，距離實在不容小覷！

是次實驗所用的熒光液乃模擬尿液，研究人員會以模擬尿道進行測試，還原正常男士站着小便的流量、流速、曲線、軌跡和流動形態，提高實驗的準確性。﹙QS Supplies影片截圖﹚

就算是在辦公室的廁所，大家也不想把地方弄得骯髒不衛生吧！英國浴室用品公司QS Supplies早前進行了一項調查和研究，發現有69%的男士習慣站着小便，而當中31%在如廁時是會瞄準馬桶後方，希望藉此將回彈的程度減到最低。QS Supplies就此便嘗試用熒光液代替尿液，並模擬男士如廁的過程，嘗試了解當中真相，結果卻發現，原來瞄準廁盤後方才是造成最多回彈、細菌四賤得最厲害的一個小便方法，因「尿液」的回彈可以有36英寸之多，即差不多整整一米！

研究同時亦發現，男士如站着小便，便會令近千滴尿液飛濺於空氣中及廁所四周的位置。QS Supplies指，在大多數情況下，大家都看不到這些微小的尿滴，但在紫外光燈照射下，回彈出來的「尿液」便一覽無違，令人大吃一驚。

四分之一受訪者人表示，他們會將家中的牙刷放在距離馬桶36英寸的地方，這意味著他們很可能無意中用了小便的刷牙。﹙Photo by Phuong Tran on Unsplash﹚

要回彈最少 應瞄準哪？

是次實驗所用的熒光液乃模擬尿液，故會配合模擬尿道進行測試，還原正常男士站着小便的流量、流速、曲線、軌跡和流動形態，提高實驗的準確性。除了發現瞄準廁盤後方會造成最多尿液飛濺及細菌傳播外，還發現29%直接瞄準廁盤有水部分的人，產生較少數量大水滴回彈和減少尿液以微少狀態過度噴賤，當然還可減少細菌散播。

尿液飛濺範圍有多大？﹙按圖了解﹚

有69%的男士習慣站着小便，而當中31%會瞄準廁盤後方，希望可以將回彈減到最低。然而真相是，瞄準廁盤後方是造成最多回彈、細菌四賤得最厲害的一個小便方法！﹙QS Supplies影片截圖﹚

他們更表示，每次模擬測試中，無論大家瞄準哪個表面，紫外線都會發現一些尿液飛到廁所邊緣、廁板、蓋子的下面、地板等位置。所以研究人員的結論是：「大部分男士都習慣站着小便，雖然用任何方法小便方式，只要是站着小便就一定會產生飛濺，但想減少飛濺的話，應瞄準靠近水面或直接水面上完成。」

29%直接瞄準廁盤有水部分的人，產生較少數量大水滴回彈和減少尿液以微少狀態過度噴賤，當然還可減少細菌散播。﹙QS Supplies影片截圖﹚

在公司沒有選擇的情況下，解決方法就只有在如廁後，徹徹底底洗淨雙手，還有沖廁要蓋上廁所蓋，那就不用釀成細菌小噴泉了！

﹙資料參考：Ladbible﹚

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