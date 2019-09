【Email技巧】不想對方已讀不回？　5大建議助提升電郵吸引力

無人喜歡收到連閱價值都不沒有的垃圾郵件,然而可曾想過,如自己沒好好想清楚便撰寫Email,其實也可能製造出一封令人不欲閱讀及回覆的電郵呢?以下五個注意事項,應能改善你撰寫電郵的技巧。

多看幾封後,停下來,心裡不禁大叫:「都唔知睇咗啲乜!」﹙unsplash﹚

每天的工作有三分二時間都在檢查電郵、寫電郵、覆電郵,而收件箱中總會看到一定數量的垃圾郵件,當中除了是用作宣傳的真.垃圾郵件外,還有很多意思不明、滿載廢話的工作郵件!多看幾封後,心裏不禁大叫:「都唔知睇咗啲乜!」

其實,每個打工仔都有需要撰寫電郵的機會,將心比己,你也不想自己成為製造垃圾郵件的一位吧!不想成為製造垃圾的源頭,就得學習撰寫言之有物的電郵。寫電郵前,先問自己以下五個問題,撰寫目標明確,亦要確保行文準確清晰,就可以減低別人無視郵件的機會。

1.為什麼要開啟這封郵件?

電郵的標題就有如電話的來電顯示,直接決定了這封電郵會被回應或是被無視。標題要清晰到位,讓收件人一看便知道這封電郵的來意及預計到電郵的內容。

如果你需要對方於某個特定時間點前給予回覆,不要在電郵最後才提出,你的標題可以標明:「Reply by Tuesday: notes from today’s meeting﹙星期二回覆:今天的會議記錄﹚」不要寫輕鬆地以「Hey」作起首。

如果你在申請某職位,那請在標題上用上關鍵字,如職位名稱或你的經驗來突出自己,如:「Community Manager With 4 Years of Experience﹙擁有4年經驗的社區經理﹚」簡短又容易閱讀。

電郵的標題就有如電話的來電顯示,直接決定了這封電郵會被回應或是被無視。﹙jeshoots-com/unsplash﹚

2.你是誰?

如果你是第一次給對方寄電郵,例如招聘經理、你在某活動見過但沒正式交談的人等,並希望盡建立關係,你要找到共同點。例如,你要向一間公司寄出一封查詢freelance工作機會的電郵,也知道創辦人與你是讀同一所大學的話,你可以將「XXX alum﹙XXX學校舊生﹚」放到標題或電郵中的第一句,這樣令你與其他求職者不同,但當然,這都得看看收件人是否接受這一套做法。

當然,在尋找共同點時盡量要找不令人反感的共同點,如學校、共同朋友或興趣等,讓對方覺得你是一個值得聯繫的人。

盡量找到不令人反感的共同點,如學校、共同朋友或興趣等,讓對方覺得你是一個值得聯繫的人。﹙GettyImages/VCG﹚

3.你需要什麼?

標題寫了的主旨,那在內文就可詳盡解說你想交代的內容吧……不,仍未可能,因你仍需要用一至兩句說話簡潔及準確地說出你的要求和指示。如果你覺得對方需要更多的指示,可以於用電郵簡短聯絡後,再藉見面或透過電話進行詳盡的解說。

因為你與對方未曾見面或交談,所以真實的對話會比較清楚,你可以用電郵邀請對方進行一個咖啡會議,但討論細節及詳情則可以在會議上才表明。

4.有價值的交換

應該將電郵視為一項交易,你希望從對方中得到的幫助,她應該同時都覺得自己受益。工作中,我們都在尋求同事、經理或客戶的認可,怎樣可以令你對他們的要求,變成連對方都可以受惠的一項提議呢?你可以這樣寫:「this may help present your ideas more clearly﹙這可有助你更清楚地表達你的想法。」或「customer feedback shows that they are looking for solutions like these﹙客戶的意見反映表示他們正在尋求你提出的解決方法。﹚

應該將電郵視為一項交易,你希望從對方中得到的幫助,她應該同時都覺得自己受益。﹙GettyImages/VCG﹚

5.你會欣賞嗎?

坦白講,每天電郵信箱都會收到很多公式化的電郵,讓你寄出的電郵多一點人味或人性,就可以脫穎而出了。無論你是給同事寄電郵或寄給第一次聯絡的人,你在請求對方用時間閱讀你的電郵,有時更要對方出手幫助,怎樣也好,你都應該欣賞對方為出付出了時間,所以可以在電郵文末加上一句Thank you或Sincerely﹙知道名字的人可用Sincerely,不知道名字的人則用Faithfully﹚以表示你的感謝。

每次發送前都問自己以上五個問題,是否每一點都做足了?有甚麼可以改進?學習寫電郵的禮儀都是增進自己溝通技巧的一環,能好好地表達自己又能照顧對方感受,這就真真正正的學滿師了。

﹙資料來源:The Muse﹚

