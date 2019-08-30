【職場熱話】下屬返工睇AV該怎處理？　網民：叫佢見性治療師啦

在這年代，或許公開承認看過 AV﹙色情片﹚也毋須大驚小怪，然而在辦公時間也如此肆無忌憚則問題大了！近日有網民分享經歷，表示發現下屬在公司看AV後，大感驚訝之餘亦不懂如何處理……

辦公時間睇AV？真的如此飢渴，如此按捺不住嗎？﹙taras shypka / unsplash﹚

早前有有網民向Facebook專頁「奴工處」投稿，表示有男下屬帶私伙平板電腦上班，初時覺得沒什麼大不了，但後來發現他竟用它在公司看AV，甚至還要被女同事發現，氣氛非常尷尬。雖然事主是一位部門主管，但他卻表不懂得如何開口警告這位公然在辦公室看AV的同事。

事主分享經歷原文：

事主這番經歷隨即引來不少網民留言，有人一起分享相似經歷，也有人嘗試給予事主處理相關事情的建議。

網民意見（按圖了解）：

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用公司電腦上色情網站有甚麼風險？

在公司不能如此放縱，不是基本常識嗎？但原來確實有人會如此做，例如協助男士戒除性上癮的外國平台Proven Men Ministries曾於2014年向一千名受訪者進行調查，發現有近三分之二受訪男士（63%）及超過三分之一受訪女士（36%）表示曾在辦公時間觀賞色情影片。

在辦公時間公然看AV，又或秘密傳閱不雅照片或偷看三級圖片，無論是使用公司提供的電腦或使用私人電腦，上司也有理據檢查。

如上述所指的事例般，根據《性別歧視條例》第2(5)條和第2(8)條指，任何人向一名男士或女士作出性騷擾行為，均屬違法，而在公眾場合看色情片，是有可能被控告性騷擾的，加上在辦公時間進行與工作無法或不恰當的事情，公司也有權作出警告甚至解僱。

其實性騷擾，不單是指身體或言語上的輕薄，「環境性騷擾」也是一個要注意的地方。例如，有一位同事在電腦桌面顯示了一名裸女的圖像，他雖沒有直接向同事做出猥褻的行為，但如有同事覺得該圖片會令其他同事感到不安，這便可能已構成性騷擾。

工作時間在公司範圍內上色情網站，所以要鄭重地向他解釋，若被抓住在工作中觀看色情內容，可能會帶來非常不利的後果。﹙tyler-franta/unsplash﹚

說到底，辦公室既是一個用於工作的地方，一些不檢點的行為最好全都避免，免得影響個人形象及前途之餘，也會被同事在背後說是道非。試想，要是因此而收到公司警告甚至被解僱，要該怎樣與家及伴侶解釋呢？日後再搵工時，新僱主要做reference check時知道你這事，又會否影響獲聘機會呢？慾望再大，也請留待下班後才撲火吧！

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