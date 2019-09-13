【職場熱話】主管埋怨90後常請半日假　網民：其實唔關年紀事！

因身體不適而請假，很合理吧！但若然有同事經常以生病為由，只請半天假，也可能對主管及團隊造成一定困擾。日前有網民分享相似經歷，期望獲其他網民提供處理方法，不過他所獲得的意見卻與他所期待的有點不同……

近日有網民在facebook專頁奴工處上投稿，指自己乃組別主管，員工大多為90後，但他卻覺得他們唔鬧得又不接受意見，其中一位更一個月起碼請3日上午病假。﹙GettyImages/VCG﹚

說真的，普遍踏足社會的90後都已經二十多歲，最老的也差不多三十歲，但還是不停被標籤，實在有點無奈。

近日有網民在facebook專頁奴工處上投稿，指自己乃組別主管，員工大多為90後，但他卻覺得他們唔鬧得又不接受意見，其中一位更一個月起碼請3日上午病假，但下午回公司時，主管卻覺得他根本沒有任何病徵，猜測該同事是裝病，估計實情是起不了床。這位主管自言不知應如何處理這情況。

然而，這次大部分網民都認為這位主管過份武斷，覺得他胡亂標籤90後，不應該以偏概全。更有留言指這根本與員工的年紀無關，而個個人責任感的問題；有網民指主管是醫生嗎？有沒有病是他可以判斷嗎？其實現時很多人都有情緒問題，並不一定有表徵可以觀察；亦有留言指其實病假乃員工的褔利，只要這位員工沒有超出公司規定每月可以取的病假，及提供有效的醫生紙，其實並無問題；有網民則提議採取正面的鼓勵手法，設置獎勵機制鼓勵大家準時上班。

網民留言（按圖了解）：

+ 9 + 8 + 7

僱主可以怎樣做？

1.了解公司政策和相關條例

首先，作為上司應該了解公司政策，如員工每月可以享有多少日病假、請1日病假是否需要醫生紙、連續請多少日便需要醫生紙、請假的程序要透電郵、電話還是whatsapp等，並清楚知道員工享有的權利。

2.訓練其他同事

發文的主管指因同事病假而將工作轉嫁於其他同事身上，令他人感到吃力。所以同時間要趁機會訓練其他同事補位及處理其他事務的能力。希望每個同事都能掌握不同崗位的職務，成為獨當一面的全能人，他們可以獲得更多技能，更臨危不亂地應對其他同事請病假。

希望每個同事都能掌握不同崗位的職務，成為獨當一面的全能人。﹙VCG﹚

3.獎勵機制

不少網民都提議使用獎勵機制，這確是一個挺適合年輕員工的手法，既可以增加大家返工的及督促自己的動力，又可以令工作氣氛輕鬆一點。身為主管，你可能會覺得自己出錢出力設立獎勵機制似是本末倒置，亦認為準時是作為一個員工應盡的責任，但這刻你的付出，賺回來的可能不只是員工準時，還有你的個人聲譽和員工肯為你賣力工作的心。因為即使你日後晉升到多高級，工作並不能自己一人完成，總需要前線員工與你合作，所以先收買人心，亦是一個有利工作的技巧。

4.別標籤任何人

其實一切都是願意溝通，便可以解決的問題。有網民覺得發文主管很武斷，為甚麼一口斷定員工是裝病呢？亦不用標籤他們是90後，這樣的標籤實在令人太煩厭了，並帶有針對的成份，作為一個成熟的上司應該對事不對人，這樣一竹篙打一船人實在不公平。其實可以心平氣和地坐下來了解一下，很多情緒問題、家庭問題是看不出來的，但你的關心可能可以分擔員工難以開口的難題和壓力。了解員工正面對的問題，再想想有甚麼方法或措施配合，這才是一個稱職上司該做的事。

說90後不能罵，但其實有必要事事開火嗎？工作是講求合作和溝通的事，大家不同背景、不同性格，當然不會知道對方在想甚麼，所以很需要溝通。能體諒對方的境況，找方法解決，就能令工作變得順利。

﹙資料來源：奴工處、linkedin、社區法網﹚

立即下載《香港01》，緊貼公務員職位空缺、勞工處筍工推介，了解CV、面試致勝技巧！

下載網址：

https://hk01.app.link/bkbJyY5t4O