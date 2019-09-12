【海外職場】日本公司可愛習俗：任職超過五年　會被製成3D公仔？

大家喜歡看都市傳說嗎？很多時候都市傳說的出現，除了渲染恐怖感，也能增加地方神秘色彩，有些更代表的通俗文化，具有特別意義，世界各地不少地方就因此成為熱門旅遊景點。日本一家公司，就有一個「公司傳說」，任職超過五年的員工，都會變成3D公仔！

日本的一家軟件公司「Freee（フリー）」就有一個習俗，只要是任職超過五年的員工，公司就會以員工的樣子製成一個3D公仔，放在公司裏收藏！（Twitter@Yuuuo）

說到都市傳說，就不得不提日本這個都市傳說大國，裂口女、廁所裡的花子、如月車站等等的故事，相信非常為人熟悉。同樣在日本的一家軟件公司「Freee（フリー）」就有一個習俗，只要是任職超過五年的員工，公司就會以員工的樣子製成一個3D公仔，放在公司裏收藏！

乍聽之下感覺有點毛毛的，但是原來這是公司為了紀念員工不辭勞苦的付出和辛勞而想到的特別方式，相比獎金、額外假日、小禮物等等傳統的紀念方式，這個3D公仔非常有收藏價值。公司裏其中一名員工 岡田悠（@Yuuuo） 在Twitter上分享，自己「變成公仔」的原因：「我的公司有一個入社5年就要變成3D公仔的奇怪習俗，然後我被變成公仔了。」

這個習俗曝光之後，不止這位員工的推特收到了關注，連公司也變的受歡迎，不少人稱讚公司的想法非常創新而且有紀念價值。這些員工的3D公仔會被放在展示櫃裏面珍藏，擺在辦公室的當眼處，只要經過看到，就會想起自己為公司作出的貢獻。員工們對待展示櫃裏面的公仔，如數家珍般，都知道誰是誰。

岡田悠：「持續增加中…！」

這家公司非常有創意，不止是用員工模樣製成3D公仔的想法創新，連動作感覺都是有安排過，非常有趣。不過，也有網民開玩笑的說覺得展示櫃裏面的公仔在夜裡會動：「半夜的辦公室裏會傳出求救聲吧？」，或是覺得員工其實經過了神秘儀式：「其實員工被一個接著一個被消滅吧……」

對於Freee公司的奇怪習俗，有些人覺得非常新奇有趣，亦有人覺得怪怪、毛毛的，不過這樣事情就是要有點詭異感才能讓人留下回憶！這個「公司傳說」雖然有些人覺得聽起來毛毛的，背後覺得別具意義，紀念著員工們的共同付出和努力呢！

【本文獲「科學最前線」授權轉載。】

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