【壓力管理】被工作迫得喘不過氣？　試用9個方法放鬆心情

近年「過勞」成為不少打工仔關注的議題之一。香港出名工時長、工作壓力大，打工仔或多或少也會因工作影響身心健康，例如出現失眠、煩躁、抑鬱等情況。

打工仔工作壓力大，如果不懂得處理，容易令身心出現問題。（資料圖片）

工作壓力非常普遍，對許多人來說，找到一份壓力不大的工作很困難，或者是不可能的。一個現實一點的選擇是採取有效的方法，以減輕工作壓力。

你可以參考以下9個壓力管理技巧：（按圖了解）

1.【好好開始新的一天】（GettyImages/VCG）

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1. 【好好開始新的一天】

早上趕時間出門、隨便吃一個麵包當早餐、在地鐵中左擠右擠……很多人在上班前已過了一個緊張又匆忙的早上，緊繃的心情會令人面對工作壓力時有更大反應。用積極正面的態度開始新的一天，職場壓力會更容易減少。

2. 【明確目標】

如果你沒有清晰的工作目標，或者上司要求在短時間內改變方向，你會因為不知道該怎樣做而陷入不安的情緒和莫名的壓力。你可以與上司對話並了解他的看法，讓雙方都有一個合理的期望。

3. 【遠離衝突】

人際衝突會影響身心健康，為了減少同事間的衝突，可避免在辦公室內談論宗教、政治等具爭議性的話題。一旦遇上衝突，也要用冷靜的態度面對，對事不對人，助衝突盡快平息。

4. 【保持井然有序】

提前計畫時間表可以顯著減輕工作壓力，上班時不再那樣匆忙，也不怕因混亂而做錯或做漏工作，有助提高工作效率。

5. 【舒適的環境】

不適的環境是增加工作壓力的其中一個原因，例如坐在不舒服的椅子上會令背部受壓，容易造成痛症，又如辦公室噪音也會分散注意力，中斷工作，令人產生挫折感。因此，盡量在一個安靜，舒適和放鬆的工作場所工作。

6. 【不要一心多用】

多任務處理曾經被視為一個善用時間的工作方式，不過，其實很多人都不能一心多用，到頭來只會「兩頭唔到岸」，而且令人更疲憊。如果你的工作非常忙碌，倒不如嘗試利用碎片時間做事情。

7. 【午餐時散步】

久坐不動會令人感到抑悶，如果你需要長時間坐著工作，可以在午飯時間外出走走，或是在壓力大時做一些簡單的伸展運動，有助改善心情。

8. 【放下完美主義】

如果你是一個完美主義者，這個傾向可能令你和身邊的人變得瘋狂。在忙碌和快速的工作中，很可能無法完美地完成每一件事，每次都執著做到100分，反而會顧此失彼。

9. 【在回家的路上聽音樂】

聽音樂有許多好處，亦是其中一個有效的方法舒緩下班後的壓力。在回家的路上，用最喜歡的音樂來調整心情，放下一整天的壓力，會令你更願意與生活中的人互動。

（資料來源：Thrive Global ）

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