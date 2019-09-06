【理財】自煮素食、選購神奇食品　7個你未必考慮過的慳錢方法

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2019年已過了四分之三，你在年初訂下的儲蓄目標進度如何？如果比預期中儲得多， 恭喜你；如果成績大落後也不用灰心，你仍有時間追回。在日常生活中，不少小細節也是省錢的好機會，只要小心留意再加一點決心，便可以減少不必要的開支。

省錢是不少打工仔的每年目標之一，不過往往知易行難。（GettyImages/VCG）

除要「死慳死抵」地儲起人工外，其實生活中還有不少打工仔可能未必留意得到的省錢妙招。以下所建議的七招並不難做到，不妨參考。

七大慳錢方法（按圖了解）：

1. 【吃「神奇」食品】 「神奇」食品即已過最佳食用日期（best before），但包裝完好無缺、仍可食用的食品，包括零食、罐頭、小食等，雖然食物質素可能不如前，但食用仍可接受。如果你家中有這些食物，不要急著掉棄，另外，有些超市亦會以「超低價」出售當天或即將過期的食物，細心留意的話可能「撿到寶」。（資料圖片）

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慳錢最重要的是決心，只要多留意自己的生活習慣及消費模式，並把慳錢大計持之以恆，便可省下一筆可觀的儲蓄。

 （資料來源：BustleThe Cut

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