【職場穿搭】忌露股胯、打扮太街坊　7大穿Leggings上班注意事項

隨愈來愈多辦公室容許員工以較輕便的打扮上班，有些女士間中都會以leggings作配搭。Leggings雖然可令雙腿線條顯得修長，但另一方面，設計及剪裁亦很貼身，要穿着它上班最好還是多加注意配搭方法。 以下是在辦公室穿legginsg的七大注意事項，值得一眾女士們作參考。

雖然大眾已日趨接受女性開放的打扮，但仍然有些人認為女士們不宜穿着leggings上班，皆因它過於貼身，容易暴露下身線條和膚色，並不適合職場的氣氛。然而，其實只要配襯得當，質料合適，leggings亦可成為體面、舒適和百搭的職場穿搭item。

以下就是在辦公室穿著leggings的七個建議。

七大辦公室Leggings穿搭建議（按圖了解）：

1【返工和做gym的Legging要分開】（Getty/VCG）

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1.【返工和做gym的Legging要分開】

就算辦公室允許你穿leggings這類較輕鬆的衣物，打工仔還是要留意leggings的設計是否適合公司的環境，例如九分長的總會比僅到大腿的合適、斯文淨色款的會比運動型的更容易配襯。最重要的是，你做完健身後的那條leggings絕對不能穿到公司去，因為又髒又臭！

2.【 要遮住你的股胯位置】

Leggings往往都會非常貼身，顯露出女性的胯部和臀部，但在公司這類嚴肅的公眾場合，暴露過於緊身的下體線條或會顯得不雅、尷尬。所以大家穿leggings時還是配搭長恤衫、長T恤來遮住屁股吧。如果想配襯短上衣或短身西裝，leggings的質料便要足夠厚實到遮住下體線條。

3.【 你要打扮起來】

因為leggings本就是較休閒的配搭單品，因此如在上班時穿着，其他衣飾便要選那些較正經的才行。除非公司允許，否則以「街坊裝頹Look」返工都會影響形象吧。最簡單的入手地方就是鞋子，用拖鞋配leggings就像是去做gym或落街買餸；改穿Ballet Flat、Kitten Heel、靴子的話已經很適合上班。

4.【你可以穿長身的束腰上衣】

束腰上衣（Tunic）多長至大腿中部到膝蓋以上，也設有印花、彩色、拼接等多種設計元素，leggings正好襯托出上衣。兩者輕鬆配搭，再加一條腰帶營造腰線，不用多花心思就能顯得好看。

5.【你可以用Leggings來營造軍事風】

Leggings也可以在軍事風配搭中大派用場。軍事風服裝中，上衣多寬身，外套注重肩膀或腰線會有較陽剛、方正的設計，所以質地偏硬的上衣、外套和風衣都是軍事風的常見元素；下身最好穿淨色leggings打底，不會喧賓奪主，平衡上身的設計元素。最後配上高筒靴，就可以上班了。

6.【你可以用Legging襯非常誇張難襯的衣服】

衣櫃中總有一、兩件十分誇張的上衣，或許是顏色過於鮮艷、亮片太多、流蘇太多等待，但一條平平無奇的leggings卻正適合襯托這些誇張的上衣。說到上班，一件帶不對稱設計的上衣便非常適合leggings，後者能讓旁人和穿著者專注欣賞上衣的小設計。

7. 【可以用淨色的裙子來襯托彩色的Leggings】

衣櫃中總有一兩件十分誇張的上衣，或許是顏色過於鮮艷、亮片太多、流蘇太多等待，但一條平平無奇的leggings卻正適合襯托這些誇張的上衣。說到上班，一件帶不對稱設計的上衣便非常適合leggings，後者能讓旁人和穿著者專注欣賞上衣的小設計。

（資料來源：Ladders）

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