【職場穿搭】四個新冒起的新加坡品牌　亞洲輕熟女身型Friendly！

充滿著設計能量的新加坡，傳統與創意並存、融合東西方的文化底蘊，使得設計產業相當熱絡，時裝產業亦然，於西方主導的產業中發光發熱，在國際市場上逐漸佔有一席之地，不但每季推出富含新意的概念，細節上，更符合亞洲人的身型。 今天介紹四個正在冒起、且獨具特色的新加坡時尚品牌，每個品牌的特色將告知你為何新加坡時裝如此引人入勝、無法克制為衣櫃增添更多高品質戰利品！不論你喜歡什麼樣的穿衣風格，都無法在新加坡時裝狂潮中全身而退！

【明亮柔和的＃Léora Studio】

Léora源於希伯來文，意為「明亮的內在」，此命名也確實體現在品牌設計當中，善於將女性特質的女性細節，例如：雪紡、百折、荷葉邊……典雅之外也屏棄女性裝束的繁複，幻化出獨特的現代風！

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【渡假風#Camira Asrori】

渡假時尚為主要概念的Camira Asrori讓人充分感受生活，不刻意、輕鬆享受每個當下，只要氣氛對了、服裝對了，無論何時當是假期，這迷人的生活情調也深受追棒，展現活力熱情與奔放！充滿熱帶圖騰的小洋裝與長襯衫，或是寬腳褲都是相當受歡迎的單品，不論是在海島、還是在都市，都可以創造出自己的自在風格與空間美感！

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【俐落職場服＃Capsule by Edith】

以都會時裝為品牌設計核心的Capsule by Edith，為了讓講求效率的職場女性爭取時間之餘，也能兼具各種面貌的風格打造，以簡約都會形象設計，外加俐落剪裁，相當符合各重商業場合。每個款式都蘊藏不同的設計巧思，讓上班穿搭變有趣！

【創意衝突#Mash-Up】

除了大膽奔放的熱情色彩是品牌最大的識別特徵之外，設計上更是富含活潑街頭的氣息，視覺充滿立方體感，藉由Mash-Up的各種衝突與混搭，展現出年輕活力與無懼無畏，用繽紛與明亮訴說創意！作為偶意的派對打扮，可讓人有渙然一新的感覺。

【本文獲「WIW - Women In Work」授權轉載。】