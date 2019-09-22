【世代矛盾】仲打緊「XD」同「= =」？十個老餅先有嘅傳訊息習慣

每個人使用通訊軟體都有不同的習慣，有些人喜歡傳貼圖、有些人喜歡打「顏文字」、有些人則不管看到什麼都要拍照傳到群組跟親友分享。不過在這些行為當中，有些舉動或是傳訊息的習慣，往往讓人看了會忍不住翻白眼，心裡默默想說「都什麼年代了」，怎麼還有人這樣用！

今天DailyView網路溫度計就要透過《KEYPO大數據關鍵引擎》，調查網友們最常在網路上討論，使用通訊軟體時，哪些習慣最常讓人覺得過時，認為是上一個世代的老人才會出現的行為，看看自己中了幾個吧！

No.10 愛貼假新聞

對年輕人來說，分辨內容農場和新聞的不同很簡單，但對長輩來說卻是一件困難的事情，所以每當看見誇大驚悚的標題，都會在不經查證的情況下，急忙貼到群組分享，看在年輕人的眼中，會分享這類訊息的人，根本就只有缺乏分辨真假新聞的老人啊！

提防假消息！天文台並不會為業界提供「掛波時間表」

▼▼Facebook及Twitter早前移除及暫停逾20萬個帳戶，列舉多項「違規內容」事例 ▼▼

+ 6 + 5 + 4

No.9 用XD取代哈哈

早期通訊軟體興起時，沒有像現在如此豐富的貼圖表情可供使用，「顏文字」一度成為相當熱門的網路流行文化，像是表示難過流淚的「QQ」，還是翻轉90度就變成笑臉的「XD」等等。但現在的小朋友幾乎已經不會這樣用，還在打這些顏文字的人就被歸類為老人啦！

長輩圖不用說，不僅是老人才會有的習慣，還特別專屬於有相當年紀的老人。（Facebook@早安長輩圖）

No.8 長輩圖問安

長輩圖不用說，不僅是老人才會有的習慣，還特別專屬於有相當年紀的老人。常見以花草、日出、佛像等元素為背景，加上問候祝福的文字，強烈的風格獨樹一格，一度成為網路上極具代表性的獨有文化，可謂老人們不願輸給年輕朋友，意外發展出的經典網路文化代表作。

▼▼▼按圖放大。看餘下7個老人才會有的傳訊息習慣▼▼▼

+ 6 + 5 + 4

分析說明： 本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2018年09月04日至2019年09月03日，共一年。 系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『老人傳訊息的習慣』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。 本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

延伸閱讀：

推特瘋傳「16色性格測驗」超夯！選2個顏色就能讀懂你

全台十大賞花熱點特搜！神秘絕美「忘憂花」曬翻朋友圈

拍美照免躲觀光客！20大「天使系」私房秘境此生必衝一波

【本文由「DailyView 網路溫度計」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】