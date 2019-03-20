【工作心態】Z世代初入職場　期望一年升職？　調查：非為職銜…

踏入2010年代末期，包括第一批00後在內的Z世代逐漸投身社會，成為職場新鮮人，社會也把目光放到他們的工作態度、觀念上。 早前本地求職平台的調查結果顯示，Z世代對「零工經濟」抱有更開放的態度，亦比其他世代更重視工作與生活平衡，會以此作為應聘的重要考慮。對於升職、表現評估等實際職場經驗，有調查指，00後期望能在6至12個月內獲升職機會，這再次顯示與其他世代對事業有截然不同的態度。

第一批00後已經19歲了，可以做兼職啦，已經展開投身社會的第一步。他們的職業期望與其他世代截然不同。（Getty/VCGZ）

人力資源培訓公司InsideOut Development就「Z世代（90後中期到2000年代出生的人）對職場期望」為主題，訪問了1000個年齡介乎18至23歲之間的年輕人，結果顯示，他們最期望在一年內可獲升職機會及得到持續的評價。

期望升職 因薪金亦可獲調整

首先，調查結果顯示，75%受訪者覺得工作一年後應該要升職，更有32%人相信在6個月內就要獲這機會，但箇中原因並非為了名頭好聽，InsideOut行政總裁Bill Bennett分析指，Z世代受訪者主要是想爭取更多收入，所以才想快快升職。

「用傳統觀點看升職，他們的期望根本沒可能達成。」Bennett解釋，「但隨著Z世代逐漸成為職場新力軍，今時今日的僱主想留住人才，就需要給予他們更多機會去負擔責任。」

意義回饋好重要：更快、更密

此外，新世代也期望更快、更早看到評價和成效，相反，以前打工仔可能兩年才和公司做一次表現評估。75%受訪年輕人想要「教練」式的上司。Bennett指：「Z世代其實很腳踏實地，願意付出努力，88%人表示已有心理準備需要投入額外的時間、努力來達成工作目標。然而，他們期望上司可能夠給予幫助、指導和建議（coaching）。」

所謂幫助，並非指幫他們做好所有事情，而是沿途給予意見、幫忙修正錯誤。因此，71%期望定時和上司溝通。41%人想要上司的公開讚美和認可。Bennett對此表示：「在想要意見這一點，我不認為Z世代和其他世代有很大分別。很多在職人士其實心裡都很想知道，但從來不說，而年輕人想知，就會直接、主動去問，光明正大地說出自己的需要。這一點是好事。」

Bennett又補充：「對工作表現給予評價能夠以很多輕鬆而直接的方式說出來，這做法的好處是保持年輕員工的熱誠、方向感，他們就會對忠誠而穩定地留在公司。」

（資料來源：Ladders、Inside Out Development）

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