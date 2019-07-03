【世代之間】80、90後慣跟規矩？00後愛積極？　即睇10大心態差異

DSE快放榜，大學生又畢業，每年都有新一批的新鮮人加入職場，作為80後的你會發現自己已經慢慢被90後及00後的同事包圍，而曾被視為初踏職場的難頂一員90後，面對着00後的出現，不知會否亦變得比較成熟呢？ 以下十張比較圖，或許能看出一點端倪。

不經不覺，原來身邊的同事都比自己年輕。﹙GettyImages/VCG﹚

其實不只香港的職場面對新舊交接下的文化相異衝擊，這個現象可是全球化的。外國網站The Cooper Review繪製了一系列漫畫，以對比Boomers﹙生於8、90年代嬰兒潮的人們﹚與Millennials﹙00後﹚在應對各種職場狀況時的心態。

你的同事多是80、90後嗎？還是更年輕的00後為多？看看他們有沒有以下的共通點，在心中比較一下哪一種心態比較難頂吧！

80、90後與00後的十大分別﹙按圖了解﹚：

1.【集中注意力】8、90後：我只有5分鐘；00後：我只有5秒。﹙網站The Cooper Review圖片﹚

+ 5 + 4 + 3

其實，每個人都總有當職場新人的時候，相信在經歷不同的挑戰、失敗和嘗試後，不論是80、90還是00後，都一定會有所成長，得到寶貴的經驗，成為更可靠及令人信服的人。即使以上的種種特徵與你的同事或甚至與你自己本人很相似，也不用擔心，因為世上沒有最正確的成長之路，隨着你在往後的每天中學習並改變，你自然會找到最適合自己的工作方式和心態。

﹙資料來源：The Cooper Review﹚

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