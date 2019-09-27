【職場熱話】好同事相繼離職　該否繼續留下？　網民：決定很合理

返工如上刑場，感覺日日受苦，相信是不少打工仔的心聲吧？但若你在公司有一些好同事，卻能令你有度過難關的動力。即是只有一個好同事，就已經是大大的力量，有適當的時候幫助你、與你分擔上司的壓力，有些事，只有在同一個工作環境才能確切體會。所以，若然好同事一個又一個辭職，你又會怎樣做？

即是只有一個好同事，就已經是大大的力量，有適當的時候幫助你、與你分擔上司的壓力，有些事，只有在同一個工作環境才能確切體會。﹙GettyImages/VCG﹚

有網民在facebook專頁「奴工處」投稿，指能成為朋友的同事相繼辭職，只剩下他自己一人，所以他亦考慮離開，然後他問網民意見，若因這原因而辭職會否很「戇居」。想不到不少網民都覺得他這個想法並非不智，更有人指：「若果壓力爆煲邊緣，不妨畀個合理休息期自己，唔一定要工駁工。」

有好同事的影響力其實很大，因為要重新再適應新的同事並與他們磨合是一件很累人的事，尤其是當你曾與好同事們一同度過難關，讓你們多了一重信任，如並肩作戰的好伙伴。當然，遇上能當一生好同事的機會微乎其微，那就唯有勇敢前進，為自己找尋新的機會。你本身又是否一位稱職的好同事？若你能做到以下特質，相信有一天當你辭職時，你的同事亦會乏起這個一同撤離的念頭。

奴工處原文及網文意見：﹙按圖了解﹚

好同事有甚麼特質？測驗一下自己是否一個好同事吧！

1. 【整潔、有手尾】

好同事不會隨手用完你的文具就據為己有，或忘了放回原位。能將用完的物品及雜物整理好，保持環境整潔可以營造出熱情友好的氣氛。

2.【洞悉別人需要 主動協助】

知道大家壓力大而需要一個小休時，好同事會提出一起叫飲品外賣，或為大家提供一些小食，讓大家可以重拾工作效率。

好同事會從你的表情和氣場發現你遇到難題，然後主動提出幫助，如：「你還有甚麼未完成？我現在有空，可以替你分擔一些。」他們會願意伸出援手並提供實際幫助，而不是只說一句加油。

好同事會從你的表情和氣場發現你遇到難題，然後主動提出幫助。﹙資料圖片﹚

3.【適當的時候說合適的話】

理想的同事會在適當的時候說適當的話，令你感到安慰而不是更大的壓力。他們細心及善於閱讀他人的心情，知道每一件事的壓力來源，然後以平靜的氣氛擊退緊張感。遇到上無理又麻煩的要求時，他除了肯當你的聆聽者外，亦能提供有建設性的意見。

4.【指示清晰】

與喋喋不休、說話毫無重點或不了解你說話內容的同事相比，與理想同事溝通很愉快和順利，他們在聆聽時同時會用腦思考，並即時考慮可能的方案或應對方法。若每天與他們合作的話，心情也會特別舒暢。

5.【正面地接受改變】

社會在變，與客戶的合作形或和工作方式都不斷改變。大部分人面對改變時，都會不知所措和抗拒，雖然理想同事可能都會有不安，卻會鼓勵大家以正面的方向迎接改變。他們會自己努力做好，再帶動其他人做好。

大部分人面對改變時，都會不知所措和抗拒，雖然理想同事可能都會有不安，卻會鼓勵大家以正面的方向迎接改變。﹙GettyImages/VCG﹚

6.【細心】

好同事習慣做對的事情，所以請他們檢查工作細節十分可靠。他們注重細節，但不會對做不到他們要求的人產生憤怒。

7.【可靠和準時】

交給好同事的工作，他們都能有質素地按時完成，非常可靠。有些同事你總是不放心將重任交給他們，但好同事的工作方式和態度都能令你安心，你知道他們交帶和上心。

8.【設身處地解決問題】

懂得解決問題的人是公司的超級巨星，理想的同事會主動思考有效率地解決問題的方法，亦會代入你的處境而考慮各個做法的利弊，有需要時更會提出幫助。

理想的同事會主動思考有效率地解決問題的方法，亦會代入你的處境而考慮各個做法的利弊。﹙GettyImages/VCG﹚

9.【有趣及有活力】

公認的好同事大多都不會喜怒無常，亦不會令人失望。能為同事們帶來正能量的人特別受歡迎，因為工作已經夠苦了，好同事的活力可以令大家感到振奮。

10.【有個人想法亦能配合團隊】

主動性和自主性是值得稱讚的特質，好同事可以好好地處理自己的工作，並表達自己的想法，然而，他們懂得配合團隊的運作， 靈活地團隊思維結合。

要為自己打算

一想到好同事們要離自己而去，難免有點傷感，但有沒有想過可能是公司本身有問題而好同事又找到更好的發展機會呢？這時你也應該為自己的前路好好打算一下。

﹙資料參考：smartcompany﹚

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