【職場熱話】返工唔笑即難相處？　網民嘆控制狂女上司乜都要管…

新世代特別強調做事自主，若然要跟一個控制狂般的上司共事，着實是一件苦差。早前有網民於Facebook專頁「奴工處」分享經歷，指他的女上司連表情及坐姿都要管，令他甚為困擾……

凡不合他心意的事，都一定要跟他的指示改，你不能有自己的思想，控制狂上班覺得自己就是真理和規則。﹙VCG﹚

上司的工作當然是包括管理下屬，但要是他有如控制狂般的事事都要管，例如每處理一個工序都要向他報告、跟他商討工作細節時他連筆記也幫你寫好，這樣的壓力也很大吧！

不過日前有網民分享上司的管理態度，看過後才知一山還有一山高。據事主指，女上司不僅連他的坐姿和表情都要管，甚至連事主提出疑問也被視為搞反抗，致同事們有時明錯事情有錯都要照做，不敢發聲，令團隊充斥着壓抑的工作氣氛。

事主分享經歷：

連下屬表情和坐姿都要管的上司，在工作上一定更加難相處吧？不難想像她對每項工作都要親自跟進及了解你做的每個決定，可能細微到連你寫陳述句還是疑問句都要管，快要到手執你手教你寫字的地步。

網民亦就事主經歷發表意見，或分享他們曾遇見過的控制狂上司有多厲砉！

網民留言（按圖了解）：

﹙HK01製圖﹚

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說到底，這樣的上司與下屬最需要的是對彼此的信任，要是一邊事事都要管，一邊又不敢發問，這樣的團隊工作起來自然沒效率又不健康。如大家正遇到相似情況，不妨試用以下四招紓緩困局吧！

1. 了解上司最根本的動機

即使上司所採用的方法有點激進，但這是否代表代表他對工作很積極、認真及有熱情呢？若你覺得他的控制狂心理是源於對完美和專業的追求，那在跟他共事時不妨嘗試抽身去觀察這件事，欣賞他對工作的嚴謹。雖然這未必可顯著改善現況，不過在心態上的調齊，總會令彼此在合作時感到較輕鬆。

2. 提出疑問

控制狂上司常常提出意見或發號司令，如果全部同事的反應都是不反抗地默默接受，或直接無視他的意見，這只會令辦公室的氣氛更加壓抑和緊張。當上司如頒布聖旨要大家遵從時，你應該思考他提出的意見是否有建設性及考慮其可行性，並針對他的意見內容提出疑問，比較不同做法之間的優劣差異。

控制狂上司不容許下屬有自己的思想。﹙VCG﹚

3. 勇於表達自己的想法

控制狂上司通常覺得自己的想法和策略優於他人，所以才會迫使別人照着他的方式走，但如果你不認同他的指示，就勇敢提出自己的想法吧！畢竟這是你的工作內容，你應該是最能了解自己的能力和工作效率，所以自然也有權利用最適合自己的方式去完成。雖然上司可能還是會全盤否定你的意見，但起碼讓他知道你是有思想的員工，而不是一隻應聲虫。

4. 避免爭吵

若然上司總是堅持你要跟他的一套建議去做事，確會容易令人的情緒想爆炸。但謹記，無論如何都要避免激烈爭吵，如果當刻你與控制狂上司未能達成共識，那就無謂勉強一定立即做一個決定，你可以提議先暫停冷靜一下，讓大家都有時間靜下來思考，之後再回來討論。大聲歇斯底里互相對罵根本解決不了問題，什麼會令問題變得更難解決。

無論如何都要避免激烈爭吵，如果當刻你與控制狂上司未能達成共識，那就無謂勉強一定立即做一個決定，你可以提議先暫停冷靜一下。﹙GettyImages/VCG﹚

然而，如若在調節心態後仍然覺得解決不了問題，你便可能需要與上司直接對話，清清楚楚剖白自己的所思所想。若再得不到理會，便可能要與HR相討對策，最後最後，才要考慮辭職這一個選擇。要知道，一下子就打算辭職，並不能解決問題，因為習慣控制下屬的上司總是無處不在，避得一時，避不了一世，那不如好好鍛鍊自己應對的方法，成為一個能應萬變的打工仔。

﹙資料來源：The Muse﹚

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