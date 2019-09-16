【休息空間】貨車變流動睡房！　日企推午休外賣空間助打工仔補眠

過往有不少研究指出Power Nap（白天裏的小睡）是有助恢復精神及提商專注力，然而困擾不少打工仔的，是連找個空間歇一歇都有難度。日本有公司便看到當中的商機，推出午休空間外賣服務，供有意午休的當地上班族使用。

這樣的午睡點子，要是香港也能實行就好了。（Koala Sleep Japan）

打工仔想午睡的空間有限，不少人都是直接俯在桌上小休便算。日本睡眠科技公司Koala Sleep Japan有見此狀況，便推出午睡外賣空間，把麵包車改裝流動睡房，給有意午休的當地打工仔使用。

這款流動睡房，其實就是把車身打造成一個簡易臥室，空間設計沒太花巧，因為單是一張床已佔據了大部分空間。據該公司的官網所指，它們所採用的床褥，柔軟的上層可貼合身體曲線，而硬質的下層則不會下沉，能有效支撐腰部。另外，流動睡房的車窗和冷氣出風都經過改造，以營造適合人平躺入睡的環境。另外，睡房亦提供降噪耳機、耳塞、毛巾及眼膜及咖啡等方便客戶入睡或提神的用品。

從這張圖片可見，這款流動睡房的實際空間可能不如上圖的寛敝，不過客戶也只是小睡一會吧，比起俯在辦公室桌上的睡，這已是較好的選擇。（Koala Sleep Japan）

該公司於官網表示，之所以推出這項服務，旨在消除日本人的嚴重睡眠不足及睡眠債的問題，目前用戶對象是因工作忙碌而睡眠不足的職場人士。據了解，日本人平均睡眠時間是7.37小時，一年因睡眠不足造成的經濟損失高達15萬億日元（約為1.1萬億港元）。他們又引述美國國國家睡眠基金會的數據指，白天冥想或午睡20分鐘可以提高專注力，改善工作表現和情緒，所以租用麵包車一次可享受15到20分鐘小睡，總使用時間為30至45分鐘。

本地創新企業SLEEP今年8月進行網上問卷調查，發現香港人平均日睡僅僅4小時。（資料圖片 / SLEEEP提供）

港人日睡僅4小時

其實睡眠不足這問題不獨是日本打工仔才遇到，比較起上來，香港打工仔的嚴重程度甚至有過之而無不及。例如，本地創新企業SLEEEP於今年八月曾進行網上問卷調查，發現香港人平均日睡僅僅四小時。

網上問卷訪問了一百七十三名二十至四十五歲的在職人士，他們認為每天充足的睡眠時間應為平均六小時，但受訪前一周的實際睡眠時間平均卻只有四小時，當中有超過五成人認為個人睡眠時間「不足」或「非常不足夠」。另外，有46%受訪者指，於過去兩星期因工作犧牲了一至五小時的睡眠時間，更分別有有24%及5%人士犧牲了六至十小時及十五小時或以上的睡眠時間。

在是調查中，受訪者也需對過去一星期的睡眠質素評分。以十分為滿分計算，調查總結所得的平均只有五分，四成人更自覺睡眠質素不合格（四分以下）。雖然大多數（97%）受訪者都了解睡眠不足會導致工作或學習表現和效益下降，但是逾八成人都認為，睡眠不足的情況在港十分普遍；更有兩成人對「瞓得少的人」觀感正面，認為是有能力、有生產力和善用時間；僅不足三成人認為是不愛惜健康。

SLEEEP聯合創辦人廖醇祖指出，其中一個影響睡眠的原因是工作繁忙及壓力大。然而，主因卻是港人對睡眠價值觀薄弱。問卷設有是非題測試受訪者的睡眠觀念和知識，一半人誤以為「只要睡眠質素好,睡多少並不重要」；六成人誤以為「上床後不用五分鐘即入睡代表健康」。另一位聯合創辦人葛立忻表示，調查結果反映本地打工仔對重視睡眠知而不行，往往把睡眠置於工作或個人事務之後；又或者沒有好好處理負面情緒和精神壓力而糟蹋自己的睡眠質素。

如此看來，港人要是能找到一個可舒適地午睡的地方固然重要，但更重要的應該是在日常爭取更充足的睡眠時間吧！

（資料來源：Koala Sleep Japan、PR Times JP）

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