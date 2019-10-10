【律師心聲】10個不接Client電話的原因：聽你抱怨不是工作範圍！

今時今日「請律師」呢回事，唔少人都有經驗，無論買樓，打官司，定係其他形式的法律諮詢等。唔少人對請律師的最大抱怨，除了係律師費貴，主要就係「律師唔聽我電話」。

無論係大行如孖士打(而家改左名叫Mayer Brown) 或者係陳李張黃何的街坊High Street Firm，無論你係$5000出封信定 $100萬 Retainer打場官司，你的律師不接聽你的電話，主要係以下原因（unsplash@rob-girkin）

好多咩「法政隨筆」之類的專欄會話你知，律師有咩專業守則，尊貴的律師大人Ideally如何處理與每位有禮貌有學識的Client的通信之類的Legalese：又話要寫信又盛。

但實際上，無論係大行如孖士打(而家改左名叫Mayer Brown) 或者係陳李張黃何的街坊High Street Firm，無論你係$5000出封信定 $100萬 Retainer打場官司，你的律師不接聽你的電話，主要係以下原因，部分甚至係殘酷真相：

1. 你好黑人憎 令人由衷地心生厭惡感

呢個大概係最大原因，而且集下述所有原因之大成：

a. 你明知你律師好忙 b. 你明知律師無野Update你 c. 你Weekend 與假期都Call律師問埋D無關痛癢的問題 d. 你每日急Call律師直線，Call到律師聽電話為止，問埋D重重複複而且無聊問題，講埋D怨天尤人訴苦說話，律師講到明5分鐘後要開會，你仲「請教多你一個問題 」(而且之後仲會引伸多50個問題，大部分都係Legally irrelevant) e. 你明知經你日日咁Call，日日向自己律師審犯咁審60分鐘，律師從Common Law的歷史講到終審庭案例，再講到民事程序高等法院規則與Whitebook，再逼你的律師要重複講返你單Case冗長 (而無聊） 的Facts如何用以上法律原則套用落去，每日將LLB + PCLL + 執業經驗同你重溫一次之後，律師費一早用完，而律師樓出張單叫你俾錢，如果唔係就無得玩落去，你依然急Call你律師，抱怨點解 「大家當朋友咁傾下計，你都要收我錢，咁不近人情」

每日將LLB + PCLL + 執業經驗同你重溫一次之後，律師費一早用完，而律師樓出張單叫你俾錢，如果唔係就無得玩落去，你依然急Call你律師，抱怨點解 「大家當朋友咁傾下計，你都要收我錢，咁不近人情」（《是咁的，法官閣下》劇照）

f. 重重複複都算，你的律師講解左相關法律原則，點解你只能得到 XXX結果，或者視乎法庭如何看待 AAA證據或者證人 BBB表現如何，你依然問返律師點解唔可以得到YYY結果，然後要律師重新講多一次。 g. 在律師多次同你講 「啊陳生，正如我之前同你講，法庭考慮因素呢，就包括….. 你單Case強項就係你有證人BBB….. 但弱項係雖然你話咁重要的合作，但係無文件證據支撐….. 下刪20分鐘Monologue 」 你依然問 「啊律師，即係你話，我有證人BBB， 咁就一定贏，係咪咁意思？」 律師內心「 X$Q^Y! 」而長嘆一口氣後：「唔係，正如我剛剛所講，亦都講過好多次，法庭考慮因素呢，就包括….. 你單Case強項就係你有證人BBB….. 但弱項係雖然你話咁重要的合作，但係無文件證據支撐….. 」

能夠達到如此結果，好大機會係，你既無禮，又要求多，又唔找律師費，又唔聽律師意見，又唔明律師講乜，又浪費律師時間，又咋傻扮懵，又拒絕接受現實。如此黑人憎之人，實屬難得。

你應該問的問題，唔係點解律師唔聽你電話，而係點解仲有律師肯接你單Case？ 假如你的律師仲未正式炒你的話，其實你已經應該感恩了。

你應該問的問題，唔係點解律師唔聽你電話，而係點解仲有律師肯接你單Case？（《是咁的，法官閣下》劇照）

2 你的律師忙緊 尤其係忙緊一些更重要的大Case大Deal

無論你係好似以上所講$5000出封信定 $100萬 Retainer打場大官司，你的律師基本上唔會只有你一位Client。要交燈油火蠟同維持合理水平的收入，一位律師好可能係任何同一時間處理緊10-50單Case屎，所以亦係要應付10-50個Clients。

更甚者，律師無野賣，只有自己的時間，好多野要親力親為：從開會到上庭，Drafting到Research，每一樣都需要大量時間專心處理。所有做得律師係肯定忙，肯定大壓力。 你任何時間Call你的律師，好可能佢都其實處理緊某一樣非常Urgent的事情，在趕某個法庭或合約方的Deadline。假如你$5000出封信追15萬之類，之後對方無回覆呢回事 (而你又決定左唔會請律師入稟吿對方)，令你好唔開心而你想打電話俾你律師呻下對方點衰點衰？基本上，你的律師無咁得閒聽你抱怨。

▼▼《是咁的，法官閣下》一劇中話有年輕大律師收入仲低過侍應，要住板間房？？▼▼

+ 3 + 2

3. 你太多野講

每個人都有自己的問題同壓力。你會覺得你的Case係你人生最重要問題，呢個無問題。但如果你單純想同人傾下，Chances are你的律師並非最佳聊天對象，除非佢主動表示願意同你傾。

無論Civil定離婚官司呢D重災區，好多Clients往往講講講對方點衰點衰，自己就好人過鄧肇堅，好唔公平啊，自己信錯人，自己覺得好委屈啊之類的抱怨說話，越講越激動，在律師面前不停鬧對方衰，更甚者就係在律師面前喊苦喊忽。一哭二鬧就係咁。

正如以上所講，你的律師好忙，但同時對你有一定的專業責任。有些事情是 Legally Relevant的，律師問你乜你就答乜，你覺得有關係的資料才補充。抱怨說話之類完全係浪費律師時間。正如你睇醫生 (Clin Psy與精神科除外)，都唔會同醫生重重複複講你有幾唔開心幾委屈。

呢一點無野針對你，只係律師都需要get his/her job done，而佢的工作並不包括亦沒有時間及Expertise為你做心理輔導。

如果你下次打電話俾你律師「請教下」一些Retainer以內甚至以外的問題，你的律師同你講「可以快傾10分鐘，之後要開會」，你應該醒水啦，面斥不雅。

呢一點無野針對你，只係律師都需要get his/her job done，而佢的工作並不包括亦沒有時間及Expertise為你做心理輔導。（unsplash@jim-reardan）

4. 你唔交律師費 / 你係一個「Non-client」

呢個大概係最實際原因。好多人話律師見錢開眼，事實係各行各業都一樣。你試下行去診所，未俾錢你睇下醫生會唔會見你？你唔比錢，Auditors會否親自話你知你間公司有咩可以扣稅？

正如以上所講，律師唯一可賣的就係自己的時間。律師有限的時間，優先一定係處理Paying clients的案件與問題。 因此，在律師眼中，其實只有 Client 與 Non-client之分。 對於 Non-client，包括拒絕繼續支付律師費的Ex-clients，律師無咁多時間同你傾計。

當然啦，除非你真係親戚朋友，咁傾下閒計係OK。有法律問題，很General咁討論下都OK，但如果有個人實質的法律問題，最好都係約個時間正式諮詢啦。正如你有朋友開餐廳，都唔會每星期去食免費午餐，對嗎？

好多人話律師見錢開眼，事實係各行各業都一樣。（unsplash@two-paddles-axe-and-leatherwork）

5. 你打死都唔聽人講

楊千嬅有首歌歌詞「是你麼 若有人愛我是你麼 」

係你啊，打死都唔聽人講個種Clients，重災區尤其係一些自以為是的中港生意廠佬，以為自己叻過晒全世界，殊不知自己踩中500年一遇的大陸開放時代機遇 + QE印銀紙樓價Gogogo bonanza。60歲拿住4-5層樓，市值幾千萬，就覺得自己係人中之龍，係獅子山下奮鬥故事的主角。

No offence to呢個年紀的人，但好多呢個Demographic的中老年人，係極度極度Stubborn，打死都唔聽人講。 有咩法律問題，雖然可能肯俾錢律師處理，但律師同你講解完 「根據終審庭LKW v DD ， 長期婚姻離婚要分身家」，但你依然日日都Call律師個直線電話，堅稱「一蚊度唔分俾個衰婆」，原因係「律師你錯wor。 點解尋晚同個朋友傾計，佢同我分析左，話婚前資產一蚊都唔使分！？」 而對方並非律師，而係一名廠佬。

咁仲有乜好講呢？年輕人成日講的 「廢中/廢老」，如果存在的話，可能就係呢種。

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SJ結語 當然啦，其實絕大部分Clients，又有禮貌又乖，又恭敬，只會在辦公時間打個電話俾你，而且往往驚浪費你寶貴時間，而預先Send個Email請問能否「明天下午或待你有空時，希望通一趟電話」，然後電話才5分鐘已經通話完畢，因為Client只會問返同單Case有關的問題，而且已經準備好問乜才打過來問。 Be a good client!

【原文轉載自StealJobs.com。StealJobs全面透露各行各業人工，工時，晉升前景，以及入行攻略，歡迎匿名提供收入資料。】