【移民】升學移居要有良民證　即睇「無犯罪紀錄證明書」申請須知

移民或到外國升學、工作、旅行，有需要申請「良民證」，但不知申請步驟及條件為何？MoneySmart整理出申請「良民證」所需文件及費用，及常見問題，以供大家參考。

申請須知

良民證正式名稱叫「無犯罪紀錄證明書」，由香港警務處發出。香港市民如需前往另一國家旅遊、升學或居住，或申請領養小孩時，均需申請。如不符上述事項，不可申請。

申請人於申請時須同意接受印取指模，並簽署一份授權書，授權香港警務處保留其指模及同意香港警務處不需預先諮詢其本人情況下，向有關當局披露在港的犯罪紀錄詳情。

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申請手續

申請人須帶同文件，親身前往無犯罪紀錄證明書辦事處辦理手續，並繳交每位HK$225申請費用，可以現金、八達通卡、EPS或支票繳付。

申請人可以於預約時間最少一日前經網上預約系統，或致電2396 5311預約時間，沒有預約亦可隨時到無犯罪紀錄證明書辦事處辦理。

申請良民證所需文件：（按圖放大）▼▼

無犯罪紀錄證明書辦事處地址及辦公時間： 地址：香港灣仔軍器廠街1號警察總部警政大樓14樓 辦公時間：星期一至五：上午9:00至下午5:15，星期六、日及公眾假期：休息

申請良民證常見問題（按下圖看清！）

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申請良民證常見問題

Q1. 發出證明書需時多久？

若申請人於本港無犯罪紀錄，辦事處會於4星期內將無犯罪紀錄證明書以掛號函件直接通知有關領事館、移民局或政府部門。

Q2. 有效期多長？

良民證本身不設有效期，不過不同國家的領事館、移民局或會對良民證設有期限要求，因此建議向有關當局查詢。

Q3. 在海外可提交申請嗎？

可以，申請人須以書面去信警務處處長（無犯罪紀錄證明書辦事處行政主任收啟），並安排將申請遞交至無犯罪紀錄證明書辦事處或放入警察總部警政大樓1樓的投遞箱內，而且所需準備的文件有少許不同，點列如下：

- 已填妥的無犯罪紀錄證明書申請表、申請人資料填報表及同意接受套取指模書

- 香港身份證或有效旅行證件副本

- 由相關領事館、移民局或政府部門發出要求檢視無犯罪紀錄證明書的信件（正本及影印本，如文件非以中文或英文書寫，申請人另須遞交一份中文或英文譯文，而該譯本須由簽發當局或政府認可的翻譯機構核實），如信件未有列出申請人姓名，則須提供文件（正本及影印本）證明他與申請人的關係

- 由申請人現居地當局認可的警察或執法機構替申請人印取的全套手指模，包括申請人每隻手指的指紋，以及其左、右手的四指平印及左、右姆指平印，而這套手指模亦須由機構證明屬實，清楚列明替申請人印取手指模的人的姓名及職級、該警察或執法機構的全名並蓋上該警察或執法機構印章，及印取手指模的日期及地點

- 寫明「香港特別行政區政府」為收款人的銀行匯票（繳交費用為HK$225），香港註冊銀行發行及認可的個人支票均接受

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