【移民新加坡】搵工、工作簽證、移民三步曲　獅城求職其實唔難

如果想移民新加坡，最多人用的方法就是先找工作，再申請工作簽證逗留，繼而再申請移民。所以，MoneySmart今次即介紹4個求職方法，方便大家尋找新加坡的工作。

▼▼新加坡四大求職網站，搵工其實也沒有想像中那麼複雜（按圖放大）▼▼

在新加坡工作，英文程度必定要好。

現時在新加坡，又以科技人才最為搶手，包括數據分析、UX設計、產品經理。此外，商業人才也渴市，包括投資分析、會計、市場行銷等範疇，如果大家從事上述工種，在新加坡獲聘的機會將大增。

新加坡薪金 隨時比香港好

那麼新加坡的薪金水平又是如何呢？其實，新加坡的薪水也頗為可觀。有些職位，即使毋須多年經驗，也可享受較高薪酬。例如從事人力資源工作的，即使工作經驗只有3年，也有HK$40,325起薪。從事行銷工作的，3年經驗，起薪也有HK$34,564。

▼▼按圖放大，可以看新加坡各行各業的月薪數據參考▼▼

+ 6 + 5 + 4

事業起步期 新加坡10個高薪職位 行業 / 職位 要求年資經驗 月薪 法律 / 企業法律顧問 5至10年 HK$57,610至HK$155,548 行銷 / 創意總監 5至8年 HK$57,610至HK$69,136 會計 / 資金經理 5至8年 HK$46,090至HK$80,658 科技 / 協銷人員 5至10年 HK$40,324至HK$86,410 科技 / 金融科技策略師 5至10年 HK$40,901至HK$69,129 建造 / 專案經理 5年 HK$40,323至HK$69,126 人力資源 / 人力資源業務經理 3至6年 HK$40,325至HK$69,128 人力資源 / 資深員工關係顧問 5至10年 HK$40,325至HK$69,128 科技 / 程式開發員 3至10年 HK$37,443至HK$69,126 行銷 / 數碼行銷經理 3至5年 HK$34,564至HK$63,367

在找到心儀工作後，自必要面試，當中有很大的機會是以電話，或視像會議進行。倘若大家申請的職位較高，更有可能需要前往新加報，進行最後的Interview。整個面試過程，需時2星期至2個月不等。

【本文獲「MoneySmart」授權轉載。】