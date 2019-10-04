【團隊管理】同事爭假放　上司成磨心　最後如何設立秩序息紛爭？

有返工就自然有放假，在職場中爭日子放年假的事可謂屢見不鮮。而在爭年假的過程之中，希望扮演好人角色的團隊主管往往成為磨心。今天就半宅職薯就和大家分享一個故事，講述一個團隊主管如何在透過刻意製造適量矛盾，化解爭放假所引發的管理危機。

「我要跨年放聖誕、新年呀！你同我爭？」現實中，同事未必會因請假安排而跟你即時反枱，但明與暗的不滿卻總會存在。（Getty Images/視覺中國）

老油條在大時大節爭假放

話說有一個十數人的團隊，當中超過一半人是屬於返工只求舒適，卻無心搏升職的老油條。在這情況之下，他們對個人福利都看得十分之重要，特別是在大時大節、公眾假期前後，更經常出現「爭假放」的情況。

主管充當好人卻難為自己

主管起初充當好人，凡事處之以情。但是公司總需要人工作，而高層亦開始發現大時大節前後公司人手嚴重不足，於是向這位主管施加壓力。主管起初坦誠的向這些老油條解釋其難做之處。但每個老油條都總有一個（或者n個）故事，在主管面前把在熱門日子放年假演繹得無比重要，彷彿不能夠在大時大節、公眾假期前後放假便會引致家嘈屋閉妻離子散。這些被縱容慣（或者說惡慣）的老油條，表面上是懇求主管給予年假，但實質上卻是寸步不讓。

在這情況之下，主管嘗試以自己的角度衡量誰的事情比較重要，誰便可以放假。但很快地，主管很快便發現自己順得哥情失嫂意，成為了整件事的磨心：能夠放年假的老油條不多謝他，不能夠放年假的老油條卻埋怨他。

當個老好人的上司是沒用的，因為你再肯為下屬着想，他們也不會體諒你的付出。（Headway / Unsplash）

權力下放，營造地下秩序

主管在左右為難，進退失據的情況之下，終於想到了一個解決辦法：把批假的權力下放給團隊成員。主管設計了一套方案，簡單來說，就是每個團隊成員都輪流負責三個月的編假安排。就這樣一個簡單的安排，便把爭假的壓力都轉移到編假的成員肩膊上。

受制於群眾壓力，也受制於「家家有求」的定律，團隊的成員很快便發展出一套地下秩序，以不談人情，只計輪候先後次序的形式放年假，而遇到有爭端的時候，負責編假的人員通常都會犧牲自己讓其他成員放假。

就這樣的一招權力下放，製造能互相制衡的矛盾，主管便把自己從下屬爭假的漩渦之中抽身。而團隊的成員，亦發展出一套大家都認同的放假制度，無日無之的爭拗亦隨之平息。

結語

一個處處充當好人的上司，未必是一個能夠討下屬歡心的上司。絕大部分的人對自己都有私心，希望謀取最大的好處。一個精明的上司，最重要的是學懂借力打力，利用「家家有求」這定理，製造適當制衡，化解團隊成員之間的紛爭。