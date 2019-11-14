【KOL】素人有價！「微網紅」月入$4000　Followers雖少貼地取勝

近年成為品牌新寵的網絡紅人（KOL），在社交媒體上無處不在。然而KOL出帖價動輒過千至過萬元，未必每間公司也有能力負擔。在尖沙咀開業一年的素食茶室2DP曾用KOL撰寫食評，為餐廳宣傳，但她發現價錢貴之餘，並非每個網紅都是真材實料：「他們可以經淘寶買like，專頁有十萬個粉絲，帖子卻只獲一百個讚好，亦沒人留言，擺明是假的。」

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沒人留言的帖子，很快便會「沉底」，KOL的實際影響力漸受質疑。有公司不再依賴KOL宣傳，反而把目光投向稱為「素人」的普羅大眾。素人透過在Instagram（IG）貼相，獲取免費產品或試食機會，鼓勵圈子內的朋友消費，已達宣傳之效。

「人傳人」網絡營銷 素人隨時賺外快

市場推廣公司Spread-it透過手機App招募素人，為品牌公司宣傳。素人可免費試用產品，之後在社交平台刊出帖文，以相片或影片軟性宣傳便可。Spread-it平台稱這些素人為「微網紅」，目前Spread-it的「微網紅」超過一萬人，當中七成是大學生，他們在社交平台如Facebook、IG上的追蹤人數，介乎300至50,000人。「人傳人」網絡營銷 素人隨時賺外快

Spread-it創辦人李穎茵指：「品牌一向難打入大學生市場，若要在校園擺檔宣傳，有很多規矩要遵守。」而網絡較易接觸大學生，而且大學生有較闊的社交圈子，又希望藉空餘時間賺外快：「平常替人補習兩個小時賺400至500元，但閒時發帖，卻能賺同等收入。」

吳思樺（左）及李穎茵（右）二人創立Spread-it，目前公司已跟250多個品牌、超過500個營銷活動合作。(大學線授權使用)

大學生衞穎晞（Erika）是其中一位「微網紅」，三年前開始透過Spread-it為護膚品、食品等不同品牌發帖。她回憶當初加入平台，正正被免費試用產品和出帖報酬所吸引：「有時拿完產品後拍照，趁乘坐地鐵空閒時在IG發佈帖子，賺外快十分方便。」Erika只要在相中展示產品，每出一個帖子，就能賺取300至500元，一個月最多試過賺取4,000元。

她說自己有收入之餘，帖子的確帶來成效，有不少朋友看過帖子後，特地問她產品資訊。Erika曾因為試用面膜而皮膚敏感，但擔心如實批評會減少發帖機會，所以仍在IG發帖宣傳，直到有朋友特地問她產品資料，她才如實告知試用後果。她形容「微網紅」是營銷界的「打雜」。

Erika在IG發帖宣傳產品，大多能獲超過200個讚好。(大學線授權使用)

空閒時才做，不用介意自己有沒有影響力，拿到產品、又賺多了錢，又可以（賺到錢）約朋友吃飯，開心就可以！ 大學生衞穎晞（Erika）

一張相片抵餐費 素人重視真感受

另一個看準「素人宣傳」的試食平台GingFood於2017年創立。比一般試食平台的要求寬鬆，只要有Facebook或IG的真實私人帳號，不需有一定數目的追蹤人數，任何人皆可登記成為試食員，每次獲數十至數百元資助，到平台上的任何食肆試食。唯一要求是試食後須在社交平台分享，但不一定要寫食評，只須提及餐廳或有地理標籤，即可憑單據向平台報銷餐費。

平台現時有約6,000位試食員，大部分人年紀低於25歲。平台創辦人之一吳奕濃（Bob）表示，素人宣傳透過人傳人的方式，為餐廳宣傳。即使試食員不特意寫食評稱讚餐廳，但社交平台上互相信任的朋友，若知道朋友曾光顧過某間餐廳，未來就有機會光顧。

素人宣傳形式『貼地』，宣傳力度強。

Gingfood創辦人之一的吳奕濃認為，素人能作為橋樑，幫助餐廳接觸一些平日較難接觸的顧客群。(大學線授權使用／郭穎怡攝)

Bob表示，僅五人的團隊靠的是「零廣告費宣傳」作賣點。GingFood會先向食肆收取一筆過費用，扣除佣金後，餘額分發予一定數量的試食員，試食員帶同親朋好友到餐廳試食，平台只支付試食員的餐費，親朋好友則自費光顧。餐廳拋磚引玉，既能賺回宣傳成本，又能接觸較少使用社交媒體的消費者。 Bob表示，平台運作至今，銷售額已達七位數字：「期望半年內達到500間餐廳和50,000位素人的目標。」

成為試食員半年的Nichole，一個星期試食一次。Nichole喜歡畫畫，每次試食完，她都為食物繪畫後上載至IG。現時她的IG粉絲約有2,000人，不時有餐廳主動接觸她，希望她收費為餐廳繪畫宣傳，她都會一一拒絕，堅持按真實感受，發表中肯意見。

Nichole表示，有一次試食後，於社交媒體上發表負面意見，被Gingfood要求刪除批評字眼。她寧願自己付錢也不願說謊，在她的堅持下，平台亦無再強迫。她認為，素人價值在於親身體驗美食，再透過畫畫，將真實感受向人分享，所以她更樂於現時的素人身分，她笑說：「我不出名，但我只想向附近的人分享餐廳資訊。」

素人宣傳成本低 效果勝於KOL

現時GingFood與超過200間餐廳合作，當中有一半餐廳續約，正如素食茶室2DP已經二度續約。餐廳創辦人高希晴表示，素人宣傳較KOL更有優勢，因為素人推薦看似較真實，而且餐廳只需資助每人約150元的試食開支，低成本之餘亦收宣傳之效。

KOL行業良莠不齊，間接促進素人營銷。Bob表示，KOL普遍會買假粉絲，不少KOL發的帖子只有讚好，但回覆率、互動程度低，虛假成份高。相反，素人大多只分享私人生活，帳戶並非用作做生意，就算粉絲較少，得到讚好和回覆比率卻較高。李穎茵形容，「KOL的人際圈子有闊度，出一個帖子可在短期內接觸很多人；『微網紅』有的是深度，他們未必接觸很多人，但跟粉絲有深入的互動。」

素食茶室2DP創辦人高希晴表示，素人的意見能打入社區，發揮口碑宣傳之效。(大學線授權使用／郭穎怡攝)

素人信譽度高 未來宣傳趨勢

在宣傳效果上，素人的影響力遠比KOL大。

香港中文大學新聞及傳播學院講師林穎芝表示，品牌選擇代言人時會考慮吸引力、信譽度和權威性。雖然素人的吸引力、權威性不如明星，但他們信譽高：「素人本身也是用家或顧客，所以意見代表了顧客的心聲，甚至表達顧客的需求或問題。」透過真實的評論內容，他們的意見更易被人接受，達到宣傳效果。

香港中文大學新聞及傳播學院講師林穎芝認為，素人價值在於反映產品目標客群的真正需要，可信程度高。(大學線授權使用／郭穎怡攝)

林穎芝補充，素人的影響力遠比KOL大。雖然素人的追隨者比KOL少，但是每個帖子都有較多留言、分享。而且他們的回覆率並非單向，發帖者和回覆者各有互動。加上Facebook經常改變演算法，令部分KOL專頁接觸用戶的機會減少，但用戶朋友的帖子出現次數增加，所以素人出帖更易被傳播，她認為「素人宣傳將會是未來趨勢。」

網紅育成記(大學線授權使用)

【本文獲香港中文大學新聞與傳播學院實習刊物《大學線》授權轉載，原文：素人有價 你我都是微網紅】