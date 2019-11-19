【事業規劃】盲信金句隨時得不償失　9GAG創辦人：很多忠告是錯的

不少年輕人在工作、創業或生活中遇上迷惘或挫折時，都想找前輩、朋友提供一點意見，或是看幾本書或上網亂逛，找些心靈雞湯或勵志金句作安慰。然而，有想過這些「至理名言」可能只是糖衣毒藥，胡亂接收隨時會弄巧反拙？ 9GAG行政總裁及共同創辦人陳展程（Ray）早前在一個講座中作了一個分享，席間他便強調一句：「很多大家聽過的創業忠告都是錯的！」

9GAG創辦人Ray指，很多大家聽過的創業忠告都是錯的，因為很多人只靠個人有限的經驗和籠統的講法為別人提供建議。(活動主辦方提供)

相信很多人都對9GAG這平台相當熟悉，也對Ray的創業故事略知一二。要是能在他身上學得一招半式，或是獲「高人」贈兩句「塞錢入你袋」的話，應該獲益良多吧！但對創立9GAG至今已超過十年的Ray來說，他並不認同這想法，甚至以創業的角度來認為，很多大家都聽過的創業忠告其實都是錯的！

「例如有人讀大學時退學，之後創業成功，因而覺得大學學位沒有用，可是，現實用，很多創業家都有大學學位，甚至是博士學歷；又例如『跟隨你的熱情（Follow your passion）』絕對是最常見的忠告之一」。Ray認為，很多人都是以個人有限的經驗和籠統的講法為別人提供建議，但這種方式不是人人合用，如果因為一句以為是金句的說話而作出重大而錯誤的決定，那就真是恨錯難返了。

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不少打工仔都有一個創業夢，不過，創業成功與否很視乎天時地利人和等不同因素，沒有一條成功方程式。(資料圖片)

「金句」不可信的3大原因

Ray指出，很多大家聽過的創業忠告都是錯的原因有三，第一是相關不等於因果，兩者沒有必然性，例如Google曾經讓員工有「 20％時間」用於研發非本職工作的產品，這計劃曾孕育出Gmail、AdSense服務。不過，Gmail和AdSense服務的出現究竟是否因「20%時間計畫」而產生，抑或是Google內部本身人才濟濟而出現則難以考究。

第二，看不等於做。Ray指，很多人喜歡看創業書及參加創業講座，以「成功方程式」、「令人震驚的計劃」等為題目的尤為吸引，「你可以睇10本、20本書，但無論睇幾多，你不開始做的話都是沒有用的。」

第三，一切都要看情況而定。Ray表示，人生經驗愈多的人，他們愈不會把話說得太絕對，因為沒有什麼是必然的。有些人覺得愈早創業才更易成功，但馬雲40歲才創業一樣很成功。他補充，「雖然如此，但前人的經驗依然要多了解，因為你可以從中學習他們的想法、教訓，以及面對困難的心態。」

當然，你也可視Ray的分享為上述類型的金句，不可盡信吧！Ray也是這樣跟在坐的年輕人說的。其實說到最後，除了靠自信與實質狀況作判斷外，最重要還是要在事業路途上不輕易氣餒及放棄。始終，自己的事業還是要自己負責任的，跌倒了便要想清楚失敗的原因，而不是將責任推在別的人或事身上，這才是走向成功之路的一個理想方法。

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