【自我管理】目標很多沒時間完成？　學習巴菲特5/25策略制定計劃

今年89歲的「股神」巴菲特（Warren Buffett）被認為是全球最成功的投資人之一，根據《福布斯》（Forbes）資料，他的資產高達808億美元（港幣6302億萬元）。 巴菲特的成就令他成為不少創業和金融界人士的崇拜者，但他的成功除了來自優秀的投資及商業技能，其時間管理及高效工作策略亦很有參考價值。

股神巴菲特信奉價值投資（Value Investing）法。（VCG）

與大多數高成就者一樣，巴菲特使用高效的策略，令他在幾個月和幾年內完成的工作，比大多數人一生做的都要多。其中一個方法被稱為5/25策略，這是一個簡單的三步過程，讓人集中注意力，並優先安排真正重要的事情。

有一天，巴菲特走到他的私人飛機的飛行員邁克·弗林特面前，開玩笑地對他說，「你還在替我工作，等於是在告訴我，我沒有做好我的工作。你應該要去追尋更多你的目標和夢想。」然後，巴菲特教弗林特嘗試5/25戰略，以了解他的優先事項並實現他的目標。

5/25戰略的3大步驟：（按圖了解）

第1步：寫下你認為最重要的25個目標

巴菲特要求弗林特做的第一件事就是列出他一生中想要實現的最重要的25個職業目標。

第2步：圈著你最想實現的5個目標

當弗林特整理了他的25個職業目標清單，巴菲特便要求他圈著最想實現的5個目標。弗林特猶豫不決，因為每個目標對他來說都很重要，但是他最後還是選了5個。

第3步：專注於你的前5個目標，對其他目標說不

在簡短的討論之後，弗林特對巴菲特說：「這些是我生命中最重要的事情。我會馬上開始處理它們。我明天開始，不，我今晚就開始。」

巴菲特回答道，「但是，你名單上的這二十件沒有圈的呢？你怎樣計劃完成這些目標？？」弗林特迅速回答，「前五項是我最關注的，但其他二十個仍然很重要，所以我會間歇地為它們努力。」

沉默了一會兒後，巴菲特直視弗林特的眼睛說：「不。你搞錯了，所有你沒有圈的目標都是令你無法不惜代價完成首五個目標的原因。不管怎樣，這些事情不應引起你的注意，直到你成功完成前五名項目標為止。」

5/25策略助你集中精力，確定最重要的目標，並在生活中取得持續的進步。（GettyImages/VCG）

日常生活中的5/25戰略

除了職業目標，你亦可以應用 5/25 策略來確定日常生活的優先次序。（按圖了解）

1. 【如果你的目標是保持健康】 使用5/25策略，寫下你的前25個健康目標，例如減掉20磅、早睡早起、停止吃垃圾食品等。然後，圈出前 5 個健康目標，並努力集中實踐這些目標。（GettyImages/VCG）

我們每天的時間和精力都有限，然而，很多時候，我們同時追逐太多目標，分散了注意力，無法始終如一地貫徹我們的計畫。

巴菲特的5/25戰略是一個簡單、有效的工具，提醒我們推動工作效率的不是你做什麼，而是你不做什麼。明智地選擇，學懂說不，專注於自己真正的目標。

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