【自我管理】心態決定境界：埋怨乃失敗之母　盡力做好總有回報

世界上只有兩種人：總在埋怨 vs 唔埋怨的人。 無論你喺讀緊書，剛步入社會，定喺在職場打滾多年，都應該明白呢個道理，成功 vs 失敗者，最大的一個分別，就喺「埋怨」呢回事。

讀書時，老師給你排山倒海的功課，密麻麻的課程，從微積分到世界歷史，大部分同學在Whatsapp group或Snapchat上抱怨：好難，好悶，好眼睏，然後繼續Snapchat繼續碌IG。（《那些年，我們一起追過的女孩》劇照）

讀書時，老師給你排山倒海的功課，密麻麻的課程，從微積分到世界歷史，大部分同學在Whatsapp group或Snapchat上抱怨：好難，好悶，好眼瞓，然後繼續Snapchat繼續碌IG。

但同一時間，總有幾個同學，直接Skip左埋怨呢個步驟，就逼／鼓勵自己努力去學，去溫書，去操Pastpaper，然後呢班同學往往考高分，順利入好大學。

即使10A港姐麥明詩，當年會考後都成面暗瘡（自己Google圖），可見壓力呢回事，其實個個都有。但分別喺你點樣面對呢啲壓力，選擇將佢轉化為動力，然後奮力一戰，抑或喺被佢打垮你，或者消極地逃避，然後錯失一個又一個機會。

出來社會後，「埋怨」呢回事對人與人之間差異的影響，更覺明顯。

撇除部分伏工及PK腦細，大部分工作都有其學嘢之處，大部分行業亦有晉升空間。

但幾年過去，即使在同一公司同一職位的人，際遇都可能差天共地。

大部分情況喺，有人不停Complain，然後故步自封，亦有人不浪費時間抱怨，就努力將事情做好，努力做個有價值的同事，做個負責任的仔女。

但幾年過去，即使在同一公司同一職位的人，際遇都可能差天共地。（《無法成為怪獸的我們》劇照）

時間一分一秒過去，無論讀書定出來社會後，其實一樣不進則退。

「三十而立」呢個詞語，對大家其實喺這麼遠那麼近，大學Fresh Grad其實轉眼好快就到29+1，唔好以為有好多時間可以浪費，好快你就要為自己同為更多身邊人負責：伴侶，仔女，父母，以及係客戶與下屬等。除非你打算一輩子碌碌無為，否則沒有不努力的藉口。

因此，假如你對自己的人生仲有一絲要求，記住戒掉抱怨呢個壞習慣，時刻提醒自己要 Get Shit Done。

十年河東十年河西，抱怨者還在原地踏步時，奮鬥拼搏的人早已攀山越嶺，拋離一大段距離。

總有人能成功，為何不是你呢，對嗎？

除非你打算一輩子碌碌無為，否則沒有不努力的藉口。（《無法成為怪獸的我們》劇照）

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