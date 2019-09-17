【職場技巧】做錯不是問題、認錯不是弱者　道歉應有的四個態度

「返工做錯事」有時在所難免，難的是要不要認錯及道歉？不少人覺得認錯會令自己看起來很無能或者軟弱，所以情願打死不認。如果你犯的錯誤被人捉到而且人盡皆知，就無謂再辯駁，因為只會給人推缷責任的形象。

犯錯不是最壞的情況，職場中最怕失去別人的信任，因為之後很難改變別人對你的印象。（《我要炒老細》劇照）

犯錯不是最壞的情況，職場中最怕失去別人的信任，因為之後很難改變別人對你的印象。

設想錯誤對其他人的影響

首先站在對方的立場，自己犯錯對對方造成的影響。不外乎兩個問題

一，你的犯錯對他造成的實際影響？

二，對方想從你身上得到什麼？

例如你在工作過程中忘了及時通知相關人士，最後犯了錯，相關同事最怕受牽連。而對方最想要的是避免自己承擔責任。所以道歉時最重要讓對方知道你明白他的需要及顧慮，以及給予往後的改善方法。

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道歉時最重要讓對方知道你明白他的需要及顧慮，以及給予往後的改善方法。（《我要準時下班》劇照）

道歉時你不應該做的是...

轉嫁責任

明明對矛頭指向自己，證據齊備，要是還是想把責任帶過，只會讓人覺得你沒有想要道歉的意思；想要好好道歉，首先要堂堂正正面對責難之聲，不能逃避。

埋怨別人

很多人都抱有怨天尤人的態度。當事情出錯，他們永遠不認為自己需要負責，反而覺得其他人事才是問題起源。在這些情況下，他們所謂的道歉也只不過是將焦點轉移到其他部分上。當然，有時候是別無選擇。但是如果你清楚知道自己犯錯且責無旁貸，這種情況下你應接受事實而非埋怨別人。

太遲道歉

回想一下，你曾否遇過紙包不住火的情況，因此逼於無奈最後還是要道歉？可能那情況是你錯過了一個最後期限，然後等到上司向你查問時才如實相告。當你選擇不事先道歉時，他人就可能會視你為對錯誤視而不見及不彌補過失的人。這對你的事業絕對是百害而無一利，因此千萬不要等待太久才道歉。

明明對矛頭指向自己，證據齊備，要是還是想把責任帶過，只會讓人覺得你沒有想要道歉的意思（《未生》劇照）

道歉時你應該要做的是...

鼓起勇氣誠實面對

當你已犯了一些錯誤，你必須勇於承擔，然後對問題再作補救。千萬不要對錯誤視而不見及逃避責任。你應該接受事情已經出錯的事實，並負起責任。

承認犯錯這事實的確不容易，但不道歉只會令情況更加惡化。相比起尋找藉口，坦誠地說出事情的來龍去脈才是合適的舉動。如果你將道歉，你必須抱著真誠的態度對事件作出回應。

有建設性地回應

如果你需要為過錯道歉，就應該保持誠實及開放的態度。承認過錯對客戶、同事或公司所產生的影響程度大小是非常重要的。如果有任何能糾正該錯誤的方法，你要確保你會執行，但同時留意你許下的承諾必須是可行的。你需舉備兌現該承諾的能力。

當你已犯了一些錯誤，你必須勇於承擔，然後對問題再作補救。（《校對女王》劇照）

顧及他人感受

考慮他人的感受是非常重要的，尤其當你的行動可能已對他們帶來反面影響時。恰當地解釋可以幫助修補已產生的損害。關鍵不是提供一個辯解，而是與其他人保持關係。

從錯誤中學習

失敗乃成功之母，發生錯誤的同時也帶來了學習的機會。當你有機會道歉時必須緊記這一點。記得要從錯誤中汲取教訓，明白在將來有類似情形時如何做得更好。 緊記以上的原則，將來遇上這些情況時你就能處理得更得心應手。

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