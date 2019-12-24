【轉工】選擇新MPF計劃勿倉猝　留意收費比率、覆蓋程度等4大因素

打工仔每逢轉工，需於入職新公司時選擇新的MPF（強積金）計劃，然而很多時候，大家都不會太清楚哪個計劃才適合自己，結果只得倉猝地隨意填寫。 其實MPF是可影響打工仔退休後資產的重要投資，有強積金專家建議，為免揀錯強積金計劃，打工仔應預先考慮計劃服務水平、計劃內成份基金的種類及覆蓋等四個因素，以確保所選擇的計劃能適合自己的需要。 撰文：梁世傑

甚少求職者簽約前會問新公司是用哪個強積金計劃，何解精打細算的香港人，對選擇一眾強積金計劃反而完全沒有計劃？（GettyImages/VCG）

大家如果轉工，新入職的第一日，人事部就會叫你填一大堆文件，當中有一份會是強積金計劃成員申請表。有一些較好的僱主，會提供兩至三個計劃給僱員選擇，另夾附一些計劃手冊及宣傳品。如當天不填的話，第二天已經有人追你交，不少人倉猝下便亂填亂揀，用腦袋內的「快思」系統盡快處理眼前的追逼，容易揀錯強積金計劃。

為何就是忽略強積金？

精明的香港人常用腦袋內的「慢想」系統去處理人生大事，對於涉及金錢及利益的事情，向來都很有計劃及部署。好像兩年後的歐洲20日行程，今天已經計劃中，非某航班不坐；三年後仔女就讀的幼稚園，未見肚第一次照超聲波時已經計劃中，非某神校不讀。考慮新工作時，會詢問醫療、保險、花紅、雙糧、產假、侍產假、假日補水等涉及金錢及利益的事情，但是，甚少求職者在簽約前會問新公司是用哪個強積金計劃。何解精打細算的香港人，對選擇一眾強積金計劃反而完全沒有計劃？

要未雨綢繆，便要預先了解不同強積金計劃的好壞，這樣日後第一日返新工時便不會「求其」亂揀亂填。以下是四種選擇強積金計劃時要考慮的因素：

1. 計劃服務水平 2. 計劃內成份基金的種類及覆蓋 3. 計劃內成份基金的基金收費比率 4. 成份基金的回報及風險

打工仔應留意強積金計劃的服務水平，即是指計劃成員與計劃接觸的方便程度，與及計劃受託人在收到計劃成員的指令或要求後，將會在何時回覆及完成。（GettyImages/VCG）

1. 計劃服務水平

強積金計劃的服務水平是指計劃成員與計劃接觸的方便程度，與及計劃受託人在收到計劃成員的指令或要求後，將會在何時回覆及完成。

在環保及無紙化的潮流之下，網上交流是計劃成員的必要考慮。現時不少計劃仍然沒有流動裝置應用程式（mobile apps）， 即使所有強積金計劃都設有有網站，但使用方便程度有異，有些網站難以用手機操作，mobile friendly（手機友善）程度十分低。

另一個要考慮的是計劃服務的限制，例如近期經常被提及的「可扣稅自願性供款」，各計劃對於定期及不定期的供款金額都有最低要求的限制，與及基金轉換指示的執行速度，詳細可參考積金局的「受託人服務比較平台」。

2. 計劃內成份基金的種類及覆蓋

強積金計劃能提供的成份基金選擇當然是愈多愈好，但要留意數量多不等於覆蓋面闊。

例子一（見下圖）：計劃A提供了很多成份基金，有接近30隻，但即使如此，其股票基金仍然覆蓋不到中國股票基金。

（ 取自積金局的《強積金基金平台》）

例子二（見下圖）：計劃B的成份基金數量不是最多，有20隻左右，但其股票基金有全面的覆蓋率。

（ 取自積金局的《強積金基金平台》）

3. 計劃內成份基金的基金收費比率

基金收費當然是愈低愈好，正所謂「羊毛出自羊身上」，少一分收費，計劃成員就多一分資產。

另外，強積金世界沒有一分錢一分貨，不要以為收費高的基金，其回報表現便是好。現時強積金成份基金的收費只與開支成本有關係，與回報表現沒有關係，所以回報差的成份基金照樣收取高費用，這亦是強積金制度最為人詬病的地方之一。

強積金世界也沒有規模經濟（Economies of scale）效應，零售業及飲食業會以多開分店擴大規模去壓低成本，強積金計劃亦理應如此，可是，從積金局的《強積金基金平台》中得知，一些市場佔有率高、多人選用的強積金計劃，其基金收費亦是數一數二的高。

4. 成份基金的回報及風險

投資要考慮回報及風險，但希望一個強積金計劃內所有成份基金的回報都名列前茅是沒有可能的。

例如計劃A過往的歐洲、環球及日本股票基金的表現較好，但對於一些有本土情意結（home bias）的投資者，便只喜歡買香港股票。計劃A過往的香港股票基金表現較差，未必受這些人的喜愛：

（ 取自積金局的《強積金基金平台》）

如果選擇一些香港股票基金表現較好的強積金計劃又如何呢？見下圖計劃C：

（ 取自積金局的《強積金基金平台》）

計劃C的港股基金表現一枝獨秀，但其他基金如環球股票基金及大中華股票基金則表現較差，就連港股指數基金亦只是中規中矩，而且股票基金幅蓋率亦較低，沒有中國、歐洲、日本及美國股票基金可選。

到底應如何選擇？

近年強積金業界十分推薦整合強積金，但筆者認為保留2至3個計劃更好。一來不想經常處理強積金的人士，整合了強積金帳戶之後亦不見得會積極處理；二來現時的機制只有整合，沒有機制容許分拆。

如果想運用不同計劃各自的基金回報長處及投資彈性，例如想長線持有歐洲股票基金及港股基金，整合上述ABC單一計劃亦不是最好的選擇。所以，將強積金資產分開2至3份交給不同的受託人去管理，是多元地運用不同強積金計劃的強項，不會過份依賴單一計劃單一基金，增加自己操作強積金的彈性。

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