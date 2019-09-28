【理財】畀家用成長期負擔？　比起金額多少　設定理財目標更重要

「家用畀幾多？」這是一個在網上討論區永恆出現的問題，也是朋友間歷久不衰的話題之一。每個人對給予父母多少家用有不同看法，不過兩代人因銀碼不合而「嗌大交」甚至影響家庭關係的事情，想必大家都時有所聞。《戒窮》作者兼理財達人窮生對這話題便有一些建議，希望令親子之間更易達成共識。 撰文：窮一生

家用究是是顯孝心的表現還是令兩代人產生矛盾的原因？（資料圖片）

有人覺得畀家用係必要責任，有人覺得畀家用阻礙下一代展翅高飛。我唔敢講自己係當中嘅專家，但係我似乎可以提供一個思路，讓大家有邏輯地思考一下親子雙方喺制訂家用預算時，有乜嘢考慮因素，令大家更易達成共識，減少家暴（言語上甚至肉體上），嘗試造福一下香港社會，令香港少一點怨氣。

男人唔可以窮，但要夠自己（及女朋友）使時又要畀家用，真係可以唔窮咩？（劇集《男人唔可以窮》截圖）

家用文化華人獨有

講起畀家用，都真係華人社會特色，源自於「孝」呢個字，英語世界係冇，因為喺外國人眼中，關愛係冇上下之分，所以就算你見到聖經有孝字，都係譯者嘅問題，外國人會尊敬長者，但不知孝為何物，孝當中有順從，有尊卑。

放諸今天，（家用文化）難免引起好多紛爭，而我認為呢啲嘢都係冇必要，我哋就理性解決問題。家用就係講緊小朋友長大成人，得到收入先會畀，我同意當中有多少係責任，有多少係關愛，今日我主要談責任的部份，因為關愛不能量化，可以係多多益善，但畀得多，係咪就代表好，也不一定，所以我今次希望大家主動向父母提出家用安排，拿出計劃書，提醒父母，自己已經長大，有自己嘅路，同時會負起責任。

喺制訂家用預算之前，請用時間了解家庭嘅每月支出，就住家用總開支為基礎訂立預算，而非好似傳統出糧繳稅的方式，呢個方法只會減少子女努力工作的熱情，亦無助親子關係，好似我畀左錢就可以咩都唔理，將責任外判。（GettyImages/VCG）

畀家用學自立

香港樓貴就係人都知，年輕人係咪咁易好似外國咁18歲自立可以自己搬出去？唔係咁易。所以父母切勿以此威脅，因為當年你層樓都冇𠵱家咁貴，你唔為子女著想，子女亦唔需要睇你面色，大家講求互相尊重體諒。

我係支持界家用的，因為呢個舉動有利子女去了解到底一個家係點運作，點維持。一個月到底用幾多電？伙食費有幾貴？因為要制訂家用預算，所以佢需要知道呢一切，為將來佢成家作好準備，唔好煮個飯又唔知買幾多斤菜，又唔知原來搞個上網要幾多錢，大個仔大個女要知道一下你生活係點形成。喺制訂家用預算之前，請用時間了解家庭嘅每月支出，就住家用總開支為基礎訂立預算，而非好似傳統出糧繳稅的方式，呢個方法只會減少子女努力工作的熱情，亦無助親子關係，好似我畀咗錢就可以咩都唔理，將責任外判。

大家可以與家人一齊制訂一個理財計劃，透過每月定額的儲蓄，用作投資／升學及置業之用。（GettyImages/VCG）

住屋成本盡量避免計算

上一段講咗，香港居住成本高，如果你係業主，又已經供滿層樓，即現實上你已經沒有居住成本（不計管理費及差餉）。如此一來，最好唔好再要求子女畀太多家用，只需要畀基本伙食費就足夠。

不過，前題係，大家可以一齊制訂一個理財計劃，透過每月定額的儲蓄，用作投資／升學及置業之用。如果作為年輕一代，也可以反過來主動解釋畀父母聽，自己嘅人生計劃。你未來數年，會點樣行，用錢喺咩地方，相信父母行有餘力，又見仔女咁有計劃，都會樂於減少你家用開支，成就你嘅理想。

如果是家貧型的打工仔，除咗要計好自己盤數，仲要結構性地幫屋企盤數進行改革。（GettyImages/VCG）

等你開飯又點算？

我喺《戒窮》入面都提過，貧窮分三種，第三種係家貧型，即係成家等你開飯，你一出糧已經要分返畀屋企開支，做成「窮忙」。呢個情況我已經分享過，你一定要同家人一齊訂下共識，必要時你仲要把持屋企的財政。因為家貧係長期的，一定係屋企嘅理財方針出咗問題導致。所以，過程中除咗要計好你自己盤數，仲要結構性地幫屋企盤數進行改革。畀錢養家唔係問題，但既然錢由我哋提供，我哋亦有權利同義務為家中開支進行把關，做到全家一齊上流，真正戒窮。

實戰：

以一個四人家庭計，樓供完，母親同弟弟沒有工作，爸爸同你有收入。爸爸最少應該為家中另外兩名成員負責。以一家人開支兩萬元計，你嘅家用預算可能就係兩萬元的四分之一，即五千元。當然，如果自己能力做到，又希望幫輕屋企，畀多啲並無不可。但係點都好，你要好清楚兩萬元開支的生成部份，如果你力有不逮，不妨同家人商量，順便檢討一下屋企開支有冇減少嘅空間。畀家用，唔係外判責任，畀咗錢，同樣要關心屋企情況，呢個先係健康嘅家庭文化。

【作者簡介】

窮一生，80後多媒體設計師、《窮家有道》網站主理人及《戒窮》作家。22歲由3萬元總資產、12K月薪起步，26歲儲到人生第一個100萬，30歲再翻數倍，座右銘是「學會掌握理財技能，使我可以『窮一生』的追逐興趣」。著有《戒窮》一書分享理財心得。

（本文授權轉載自POORLHK，原文標題為【如何制定合適的家用預算？】）

【理財】愈窮愈要懂理財 月入萬多元沒父幹如何「戒窮」？

80後設計師，亦Facebook專頁「窮家有道」版主「窮一生」與大部分香港人一樣，沒有父幹、沒有從事「搵錢」行業，只靠儲蓄、學習理財及發展多元收入脫貧…

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