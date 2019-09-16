【理財】女友是理想另一半嗎？　從管理金錢態度可窺看一二！

不少人在選擇另一半時，都會以對方的外表、工作、學歷等作為考慮條件。其實，作為陪伴自己過下半世的人，雙方的理財態度是否配合亦非常重要。 喜歡在網上分享理財心得，並著有《戒窮》一書的窮生，對如何選擇「對的人」亦有一番見解，更撰文表示若男生識揀另一半，人生便已經贏了一半。

愛可以係完全非理性，但婚姻／同居需要最少70%嘅理性喺當中，因為另一半嘅性格同生活習慣會影響你未來下半世嘅日子。（《逃避雖可恥但有用》劇照）

撰文：窮生

其實呢個題目我想寫好耐，因為講到理財，其實係一件終身事業嚟。我教你開支點減都好，都係一時嘅嘢，個個人嘅生活節奏都唔同，套武功都要有所變化。一項咁漫長嘅任務，當然係由陪你最長時間嘅人開始！老豆老母冇得揀嘅，好似窮生咁，出身喺單親家庭，家母唔係壞人，不過銀行永遠唔會有5位數字，窮生中五開始已經要承擔自己嘅學費同生活費，呢啲嘢係命嚟。但係你嘅另一半（男／女朋友）就可以揀，即係話你成年之後嘅人生，其實你可以控制到相當大嘅比例。

窮生呢篇文唔會教你溝女／仔，有興趣交流溝女（我未溝過仔）可以個別PM我。我只係教大家點揀，同埋點解要咁揀。先旨聲明，我唔係教大家好功利咁去揀對象，而係話畀大家聽，作為一個好嘅伴侶應該要點。由於窮生係男人，篇文難免會講多啲揀女朋友，女生們就忍讓吓啦！

以一個人計（不計住），生活費一般係3K-6K左右，如果你另一半自理唔到，你一個人一個月平均要洗多大約3K-4K喺佢身上，仲慘過一個人供3份保險，呢啲數以年計的話就係6位數字，成個首期唔見咗。（VCG）

從生活費開始計算

除非你係一個玩家，溝女係為咗呃某種零食，否則你溝得個女仔返嚟都係想同佢長久行落去嘅。兩個人喺埋一齊真心相愛當然係最重要，但相愛係你哋走埋一齊嘅契機，幾愛都好，一齊生活，甚至係婚姻都要雙方一齊經營。意思即係愛可以係完全非理性，但婚姻／同居需要最少70%嘅理性喺當中，因為另一半嘅性格同生活習慣會影響你未來下半世嘅日子。

窮生出身寒微，冇本事當女朋友好似養寵物一樣咁照顧，亦都認為大家都係成年人，一段健康嘅感情係互相扶持，唔應該係一段主人同寵物嘅關係（更遑論寵物仲惡過主人啦）。窮生第一個貼士就係兩個都要經濟獨立，無論男女，可以窮但不能窮到自己一個都生活唔到。

以一個人計（不計住），生活費一般係三千到六千左右，如果你另一半自理唔到，你一個人一個月平均要洗多大約三千至四千喺佢身上，仲慘過一個人供三份保險，呢啲數以年計的話就係六位數字，成個首期唔見咗。

窮生教朋友揀女朋友都係首先一句：「當佢會比你更著緊你啲錢，叫你同佢出街唔洗食咁貴嗰陣，呢個女人就要扯住佢唔好放喇！」（VCG）

當兩個人一齊生活，都仲唔為另一半著想，咁呢個人都相當自私，唔會係一個好嘅伴侶，窮生教朋友揀女朋友都係首先一句：「當佢會比你更著緊你啲錢，叫你同佢出街唔使食咁貴嗰陣，呢個女人就要扯住佢唔好放喇！」因為佢個心如果係想同你行，佢一定成個腦都係同你未來嘅畫面，就算佢以前幾大使都好，都會為咗大家未來幸福嘅生活而改變。只有當你水泡嘅人先會要你節日搞九十幾樣嘢去哄佢，又要Book晒餐廳送晒花咁，呢啲嘢係食咗先講嘅人先會做嘅。

再想置業能力

講到未來嘅畫面，又點可以唔提成家立室，而香港人最煩就係買樓。香港點解成日畀人話買樓難，係因為大家都認為個男人要一個人孭起層樓。以一個三百五十萬嘅上車盤為例，以銀行按揭計算機計算，做九成按供三十年，首期連費用都要五十萬到六十萬左右，最低每月入息要求要32K先可以批到錢，月供12.5K。我先唔講三百五十萬你要住新界北，如果你想三十歲前買樓同女朋友住，你一個人做唔做得到？

只有當你水泡嘅人先會要你節日搞九十幾樣嘢去哄佢，又要Book（預約）哂餐廳送哂花咁，呢啲嘢係食咗先講嘅人先會做嘅。（VCG）

窮生我喺好多文章都提過，眼前嘅錢係一件事，更重要係因為呢啲問題而對未來嘅影響有幾大，即係「機會成本」。03年之後嘅樓市就係好例子，其實當年大把樓喺個市場冇人買，當年當然係因為驚經濟唔好啦，但係到05-06年，明明見住升，點解好多年輕人仲係買唔到？其中一個原因係個男仔唔夠錢，個女仔唔肯出錢，結果大家租住先，等個男仔儲多兩至三年錢先再買。

咁事實係點呢？租樓係好難儲錢，加上之後幾年樓價嘅升幅，最後個女人後悔都太遲。事實上，就算當時係出於自私，幫個男仔一把對自己都有著數，呢啲機會成本，大家又點甘心敗喺一個唔愛你嘅女人手上？

一段好嘅感情關係，係會令兩人都有所提升。任何一方都唔會短視，為咗大家嘅幸福共同努力，好多年後就算不幸分咗手，你都會發現無論財富上、知識上同心靈上都會賺咗，呢啲拖先拍得過。（資料圖片）

何謂拍得過的拖？

一段好嘅感情關係，係會令兩人都有所提升。任何一方都唔會短視，為咗大家嘅幸福共同努力，好多年後就算不幸分咗手，你都會發現無論財富上、知識上同心靈上都會賺咗，呢啲拖先拍得過。

想當年，窮生嘅女朋友（即窮太）認識窮生嗰陣都係一個大專學生，日日放學去快餐店捧餐賺學費，佢當時嘅願望只係畢業之後有份普通文職工，穩定過日子就算。直至窮生識咗佢，話畀佢聽佢嘅可能性，傳授咗窮生理財哲學畀佢，今日佢已經喺一家大機構入面努力緊，相信佢未來人工會高過我了（哭）。如果唔係識咗佢，今日我都唔會係一個會喺呢度分享知識嘅人，以前嘅窮生只會收埋自己暗爽，所以大家要多謝窮太。

兩人有所提升就係一回咁嘅事，理好財，理好人生，就係對另一半負責。

【作者簡介】

窮一生，80後多媒體設計師、《窮家有道》網站主理人及《戒窮》作家。22歲由3萬元總資產、12K月薪起步，26歲儲到人生第一個100萬，30歲再翻數倍，座右銘是「學會掌握理財技能，使我可以『窮一生』的追逐興趣」。著有《戒窮》一書分享理財心得。

（本文授權轉載自POORLHK，原文標題為【識揀另一半，人生已經贏左一半】）

【理財】愈窮愈要懂理財 月入萬多元沒父幹如何「戒窮」？

香港貧富懸殊問題嚴重，缺乏向上流動機會，年輕人難免對前景悲觀。80後設計師，亦Facebook專頁「窮家有道」版主「窮一生」小時候因父母離婚，由中產變成公屋戶，嘗盡貧窮滋味。他與大部分香港人一樣，沒有父幹、沒有從事「搵錢」行業，只靠儲蓄、學習理財及發展多元收入脫貧。

【理財】拍拖食飯該否AA制？ 男友賺錢較多就應該佢畀？

「與男朋友出街食飯應否AA制？」是引發男女大戰的一個世紀難題，因為即使社會愈來愈重視男女平等，但不少女性仍然期望男朋友可「養」自己……

立即下載《香港01》，緊貼公務員職位空缺、勞工處筍工推介，了解CV、面試致勝技巧！

下載網址：

https://hk01.app.link/bkbJyY5t4O