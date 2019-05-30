【自我管理】To-do list已過時？　學寫Done List培養事業成功感

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待辦清單上的事情永遠都消不完，壓力排山倒海而來，讓人根本不想面對工作。但你知道另外有「已完成清單」，或許更符合生產力與工作效率原則嗎？最後，我們會用五個重點分享如何開始第一份「已完成清單」。

Done List和你熟知的「待辦清單」( To Do List ) 有什麼不同（GettyImages）

甚麼是已完成清單？「已完成清單」( Done List )，聽起來像是自我安慰的產物？彷彿說著：你看你看！我今天完成這些事情，是不是很棒啊！

和你熟知的「待辦清單」( To Do List ) 有什麼不同

已完成清單並不是新把戲，更不是什麼前無古人的作法。早在2007年前後就曾有人倡導「反」待辦清單。沒錯！已完成清單確實讓你覺得今天是成功的一天，並且更有動機推使自己不斷往目標前進。相對於你所熟知的待辦清單，這份已完成清單不會告訴你還有哪些事情沒完成，只會讓你知道哪些事情已經完成，以及整體目標進度。

看自己完成哪些事情，究竟有何意義？

已完成清單有許多原本不會記在待辦清單的重要事項。即使今天有突發事件轉移注意力，你仍舊在已完成清單中知道自己沒有白過，沒有浪費一整天的時間。除了看到自己完成事項之外，已完成清單也會凸顯你的缺點，推促自我學習和成長的道路。當專注在已完成的事項時，會更清楚知道自己哪裡還不夠。

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相對於你所熟知的待辦清單，這份已完成清單不會告訴你還有哪些事情沒完成，只會讓你知道哪些事情已經完成，以及整體目標進度。（VCG）

已完成清單更符合生產力或工作效率的原則

每天觀察自己完成哪些事情 （或未如期完成），我們可以知道自己專注的領域以及習慣。更重要的是，每天都能在有意義的工作取得進展，這是人之所以能持續保持動力的關鍵原因。

持續微小成功的力量：The Power of Small Wins

哈佛商業評論中《The Power of Small Wins》一文中，就以科學實證告訴我們，意識到自己完成一件事情，對於心態、心情和生產力有非常大的影響。

累積每個一點點進展，長久就是很大的進步

持續微小成功的力量 ( The Power of Small Wins )，其方法出自於人類的天性，但很少管理者知道並運用在激勵團隊上。在歷史漫漫長河中，如何激勵員工投入早就是許多人討論的話題，包含良好的工作環境、實質報酬誘因、人際關係支持等等，但幾乎沒有人提到持續微小成功的重要性。

一點點的進展或微小成功 ( small wins )，哪怕只是幫成員解決一個問題都是值得的、都是可以讓人有動力的。累積每個一點點進展，長久就是很大的進步。

「在工作場域中能夠激勵人的方式裡，最重要的是：每天都能在有意義的工作取得進展，這是人之所以能持續保持動力的關鍵原因。」

「如果能經常感受到持續有進展的動力，長期來說，人們會有更富創造力、更有工作生產力。」

科學實證告訴我們，意識到自己完成一件事情，對於心態、心情和生產力有非常大的影響。（VCG）

已完成清單，更符合生產力原則

沒什麼事情，比自己完成事情更棒的了。當你大筆一揮地將待辦清單上的事項劃掉，那感覺簡直棒呆了！還有另一種充滿自信的感覺：完成了一件事情，我做到了，接下來看我繼續完成更多。這不僅僅是效率的問題，每次你完成事情的進展，都無意間和周遭的人以及自己釋放訊息：我是有能力辦到的，我可以完成這些。建立起自我滿意 （自尊）的感受，也慢慢增強自我效能感、恢復能力等正面效果。看著昨天完成的事情，是可以促使你今天擁有更高品質的工作，心中的成就感更是心情美麗的催化劑。

*自我效能感（self-efficacy； 對自身能否利用所擁有的技能去完成某項工作行為的自信程度）

如何製作一份已完成清單呢？

相對來說，待辦清單讓你聚焦在還沒完成哪些事情，當看到待辦清單時只有更多的壓力和失落 (看不到事情進展)。尤其被到期日的期限逼迫，永遠追求尚未完成的事項，而非已經完成的事情。這裡有幾個方法，幫助你在日常工作中累積自信，體驗工作有進展的感覺：

點擊大圖查看制作已完成清單的方法，在日常工作中累積自信▼▼

不同方法，達到不同效果

待辦清單和已完成清單，所想解決的問題不盡相同，又或者說每位管理者都在兩者之間求取平衡，小心過猶不及。一份好的待辦清單當然也不容易，你可以前往參考：待辦清單這樣列才有效，成為快樂工作者的高效三步驟，管理你的時間和專注力。

參考資料：

he boring ‘to-do’ list — here’s why you should be using a ‘done’ list instead, Emmie Martin and Shana Lebowitz, BUSINESS INSIDER, Dec. 19, 2016。

Why You Need A To-Done List, Terri Trespicio, HUFFPOST, Jul 26, 2017。

The Power of Small Wins, Teresa Amabile and Steven J. Kramer, Harvard Business Review, MAY 2011。

內文援引之其他參考資料或研究來源可見閱以上。

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【本文獲「JANDI」授權轉載，原文：你需要的不是「待辦清單」，而是一張「已完成清單」！

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